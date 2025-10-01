Elena Udrea cochetează din nou cu lumea politică? Udrea și-a făcut marți, 30 septembrie, din nou apariția în Parlament, marcând revenirea sa la un eveniment politic după perioada petrecută în detenție.

Totul a fost dezvăluit de către partenerul său de viață, Adrian Alexandrov, care a publicat pe contul său de Instagram două imagini care au surprins-o pe fostul ministru al Turismului într-o ținută atent aleasă, formată dintr-un costum deschis la culoare, în tonuri de bej sau crem, completat cu accesorii minimaliste care îi conferă un aer sobru și elegant.

Machiajul discret, părul lung și drept, precum și postura fermă au accentuat imaginea calculată a Elenei Udrea.

Imaginile, etichetate cu locațiile „Parlamentul României – Camera Deputaților” și „Palatul Parlamentului”, o surprind pe Elena Udrea la masa unei comisii sau în timpul unei dezbateri, flancată de alți oficiali, cu documente și microfoane pe masă, dar și urcând treptele clădirii.

Adrian Alexandrov sau Elena Udrea nu au oferit alte detalii legate de scopul evenimentului organizat la Camera Deputaților.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv în iunie 2018 la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, după ce anterior părăsise țara și ceruse azil în Costa Rica.

Suspendarea temporară a condamnării de către Curtea Constituțională a fost urmată de confirmarea sentinței de către instanța supremă în aprilie 2022, iar Udrea a fost extrădată din Bulgaria, unde fugise din țară, și încarcerată la Penitenciarul Târgșor în iunie 2022.

După aproximativ trei ani și jumătate de detenție, Judecătoria Ploiești a decis eliberarea sa condiționată la 1 iulie 2025, hotărâre menținută de Tribunalul Prahova în fața contestației DNA.

La ieșirea din penitenciar, Elena Udrea și-a exprimat bucuria că această perioadă dificilă din viața ei s-a încheiat, subliniind că va rămâne în România și își va crește copilul acasă. Cât despre revenirea în politică, a exclus această posibilitate, cel puțin în viitorul apropiat. Rămâne de văzut dacă se va răzgândi sau nu în timp.