Diana Buzoianu a afirmat că România se confruntă cu o problemă gravă a deșeurilor, observând că atât mediul urban, cât și cel rural sunt pline de gunoaie, râpele și șanțurile fiind pline de deșeuri. Ea a subliniat că gradul de reciclare din țară este de doar 13%, ceea ce reprezintă o rușine națională, plasând România pe ultimul loc în Uniunea Europeană, în timp ce Bulgaria reciclează 24%. Ministrul a ridicat întrebarea referitoare la schimbările necesare și perioada în care acestea pot fi realizate.

„E o țară plină de gunoaie. Toată lumea aruncă într-o veselie, la țară mai rău ca la oraș. Toate râpele, toate șanțurile sunt pline de gunoaie (…) Suntem la nici 13% grad de reciclare. E o rușine națională. Suntem ultimii din Uniunea Europeană. Bulgarii reciclează 24%. Ce schimbăm aici? În câți ani?”, a spus ministrul.

Ministrul Mediului a explicat că soluțiile se concentrează pe două direcții principale: derularea de campanii de educare și realizarea de investiții în infrastructura de reciclare.

Diana Buzoianu a explicat că este nevoie să se lucreze la educație și la campanii de conștientizare în domeniul reciclării și că au fost identificate fondurile necesare, suficiente chiar. Ea a precizat că anul viitor urmează să fie lansată o campanie amplă de comunicare, finanțată din fonduri europene, pentru a crește gradul de reciclare, care în prezent este de doar 13%, mai ales în mediul rural.

Ministrul Mediului a subliniat că viitoarele campanii de comunicare privind reciclarea trebuie să fie eficiente și să ajungă la oameni, nu realizate prin flyere pe hârtie. Ea a explicat că acestea vor viza domenii cheie, cu scopul de a informa și încuraja românii, generând entuziasm în jurul ideii de reciclare.

De asemenea, Diana Buzoianu a precizat că este necesară implementarea tuturor proiectelor din PNRR care includ componente de reciclare, cum ar fi fabricile de reciclare, centrele de aport voluntar mari și mici, precum și fabricile de gunoi de grajd.

„Dacă mai aud vreodată de o campanie de comunicare pe reciclare, făcută cu flyere pe hârtie, o să nebunesc. Trebuie să gândim niște campanii de comunicare care să ajungă la oameni. O să fie vorba de de targetele (țintele, n.r.) de reciclare. Practic, pe anumite domenii cheie selectate, să informăm românii, să-i încurajăm, să reușim să creăm un entuziasm, inclusiv în în jurul ideii de reciclare. Al 2-lea lucru care trebuie să se întâmple în perioada imediat următoare este să fie implementate toate proiectele care au o componentă de reciclare din PNRR. Asta înseamnă fabricile de reciclare, asta înseamnă centrele de aport voluntari, centrele de aport voluntari mari, centrele de aport voluntari mici, fabricile de gunoi de grajd, care sunt toate prevăzute în PNRR”, a explicat ministra Mediului.

Diana Buzoianu a explicat că ministerul poartă discuții pentru a transfera gestionarea unor contracte inițial finanțate prin PNRR, dar care nu au mai primit fonduri, către Administrația Fondului de Mediu (AFM).