Diana Buzoianu: Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale

”Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi de gunoi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală şi vom putea avea şi gropi de gunoi care să ştie că, dacă nu respectă legislaţia, vor fi închise”, a afirmat Buzoianu.

”Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale, au fost date amenzi. De principiu, am ieşit public şi am zis deja, problema cea mai mare pe care o văd, în momentul de faţă, cu privire la absolut toate gropile de gunoi, pentru că astăzi majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă legislaţia la nivelul la care ar trebui să fie respectată. Şi atunci devine o discuţie dacă putem să mergem înainte cu monopolul gropilor de gunoi la nivel judeţean”, a declarat, duminică, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că, deși reglementarea europeană urmărește reducerea numărului de gropi de gunoi la nivel național, în practică aceasta creează situații problematice. Unele depozite care nu respectă legislația dețin monopol în anumite județe, ceea ce face dificilă închiderea lor fără a afecta transportul deșeurilor. Buzoianu consideră că soluția este eliminarea monopolului județean, astfel încât să apară mai multe gropi de gunoi, să existe concurență reală și să poată fi sancționate unitățile care nu respectă legislația.