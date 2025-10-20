Care a fost produsul sau brandul din portofoliul Nestlé România care a performat cel mai bine în trimestrul al treilea al anului 2025?

La rezultatul anunțat au contribuit toate categoriile din portofoliul Nestlé România, în special produsele și mărcile din categoriile cafea, mâncare pentru animale de companie și dulciuri. Vreau să le mulțumesc tuturor colegelor și colegilor care au contribuit la performanța de până acum.

Ce noutăți ați anunțat în trimestrul 3?

6.100 de cești de cafea NESCAFÉ sunt consumate în fiecare secundă în întreaga lume, de exemplu. Una din șapte cești de cafea consumate în întreaga lume este NESCAFÉ. Cele mai recente inovații NESCAFÉ în România includ NESCAFÉ Cappuccino și NESCAFÉ Dolce Gusto Iced Frappe.

Obiceiurile de consum de cafea s-au schimbat. Nu mai este vorba doar de o ceașcă de cafea neagră sau cu lapte dimineața, ci și de cafea rece, cafea aromată, cafea latte, pe tot parcursul zilei. Mulți consumatori, în special generația tânără, intră în această categorie consumând cafea rece, în principal prin intermediul cafenelelor, iar acesta este genul de experiență pe care ar dori să o aibă și acasă. Noi o numim „experiența cafenelei la tine acasă”.

În rândul Generației Z, 30% din ocaziile de cafea sunt reci (în special în consumul de după-amiază). Astăzi, 1 din 6 cești de cafea este rece (băută acasă și în afara casei, combinate).

Informarea cu privire la impactul asupra mediului și principiile de sustenabilitate au ajuns să fie un standard mai ales pentru această generație tânără, care pune accentul pe transparență, relevanță și responsabilitate. În rândul Gen Z s-a observat o preocupare tot mai mare pentru schimbările climatice, motiv pentru care își ajustează criteriile de selecție ale produselor pe care le achiziționează. Este o generație de consumatori care nu mai cumpără ghidați doar de plăcere, ci mai ales de ceea ce susține produsul pe care îl aleg. Această schimbare se vede inclusiv în consumul cafelei. Dacă până nu demult accentul cădea pe gust, acum tinerii caută cafea care să le reflecte convingerile, de la metodele de cultivare, la a cunoaște proveniența cafelei, modul de procesare și impactul asupra mediului.

Trimestrul al treilea a fost marcat de creșterea TVA și altor impozite, care au influențat puterea de cumpărare a populației. Cum a gestionat Nestlé România noul context fiscal?

Ca orice schimbare, și aceasta va avea efect asupra economiei și a puterii de cumpărare a populației și a consumului, în general. Noi lucrăm cu scenarii pe care le adaptăm situației reale, astfel încât să putem naviga cu bine acest context și să ne menținem în preferințele consumatorilor români.

Ce estimări aveți pentru a doua jumătate a anului?

Ne dorim să finalizăm 2025 ca al doisprezecelea an consecutiv de creștere pentru Nestlé Romania și pentru aceasta am pus la punct soluții adaptate la mediul economic actual, bazându-ne pe calitatea produselor și a brandurilor noastre, precum și pe mobilizarea exemplară a întregii echipe.