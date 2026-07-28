Ce s-a întâmplat cu economiile românilor la început de 2026. Datele oficiale aduc o schimbare majoră

Rata de economisire a gospodăriilor a crescut ușor la nivelul Uniunii Europene în primul trimestru al anului 2026, în timp ce în zona euro indicatorul a rămas stabil, potrivit datelor publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. În aceeași perioadă, România a înregistrat cel mai important declin al ratei de economisire dintre statele membre pentru care sunt disponibile informații.

Datele Eurostat arată că rata de economisire a gospodăriilor din UE a crescut cu 0,2 puncte procentuale comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025. În zona euro, indicatorul a rămas la același nivel față de perioada precedentă.

Dintre statele membre analizate, rata de economisire a gospodăriilor a crescut în șapte țări și a scăzut în nouă. Cea mai mare creștere a fost consemnată în Ungaria, cu 3,4 puncte procentuale. La polul opus, România a avut cea mai accentuată reducere, de 5,3 puncte procentuale, urmată de Grecia, cu o scădere de 3,7 puncte procentuale, și Austria, cu 2,5 puncte procentuale.

În primul trimestru din 2026, venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a rămas stabil în zona euro, după o creștere de 0,2% în trimestrul precedent. În același timp, consumul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a avut o evoluție similară, menținându-se constant după un avans de 0,5% în ultimele trei luni ale anului 2025.

La nivelul Uniunii Europene, venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a crescut cu 0,1% în primul trimestru din 2026, după o creștere de 0,2% în trimestrul al patrulea din 2025. În schimb, consumul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a scăzut cu 0,2%, după un avans de 0,5% în perioada anterioară.

Evoluția venitului real al gospodăriilor din zona euro și creșterea ușoară înregistrată în UE au fost susținute în principal de contribuția pozitivă a remunerării salariaților și a prestațiilor sociale, altele decât transferurile sociale în natură. În zona euro, principalele contribuții negative au venit din veniturile nete din proprietate și alte transferuri curente nete. În cazul Uniunii Europene, influența negativă a fost asociată în principal impozitelor curente și contribuțiilor sociale nete.

Rata investițiilor gospodăriilor a înregistrat o scădere de 0,1 puncte procentuale atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, comparativ cu trimestrul precedent.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, rata investițiilor gospodăriilor a crescut în patru țări, a rămas stabilă într-un stat și a scăzut în unsprezece state membre.

Cea mai mare creștere a ratei investițiilor gospodăriilor a fost raportată în România, unde indicatorul a urcat cu 2,2 puncte procentuale. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Grecia, cu 0,7 puncte procentuale.

Datele Eurostat indică pentru România o reducere a venitului disponibil brut al gospodăriilor cu 8,1% în primul trimestru din 2026 comparativ cu trimestrul anterior. În aceeași perioadă, cheltuielile aferente consumului individual au scăzut cu 0,5%.

La nivel european, indicatorii privind veniturile și consumul gospodăriilor au avut evoluții diferite. În timp ce venitul real pe cap de locuitor a înregistrat o creștere modestă în Uniunea Europeană, consumul real a avut o ușoară scădere. În zona euro, atât venitul real, cât și consumul real al gospodăriilor pe cap de locuitor au rămas stabile în primele trei luni ale anului 2026.