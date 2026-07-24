BCE pregătește un instrument financiar de amploare. Cine va avea acces la el
SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Centrală Europeană (BCE)
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va pune la dispoziția băncilor centrale din afara zonei euro noua facilitate de lichiditate în euro începând cu trimestrul al patrulea din 2026. Totodată, instituția a precizat că a demarat procesul de integrare a băncilor centrale interesate să utilizeze acest mecanism.
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Noua facilitate le va permite instituțiilor participante să acceseze lichiditate în euro de până la 50 de miliarde de euro. Fondurile vor fi acordate sub formă de împrumuturi garantate cu active de înaltă calitate denominate în moneda unică europeană.
Potrivit informațiilor transmise de BCE, împrumuturile vor avea un cost calculat pe baza ratei dobânzii aferente operațiunilor principale de refinanțare, la care se va adăuga un spread. Instituția financiară europeană a precizat că mecanismul este conceput pentru a oferi flexibilitate băncilor centrale care vor fi integrate în sistem.
„Băncile centrale care au fost integrate pot utiliza fondurile EUREP în mod flexibil, fără restricții ex ante”, a transmis BCE, potrivit Reuters.
Facilitatea va deveni operațională din trimestrul al patrulea al anului 2026
Reprezentanții Băncii Centrale Europene au explicat că utilizarea efectivă a noii facilități va fi posibilă după finalizarea procesului de integrare a instituțiilor participante.
„După finalizarea procesului de integrare, băncile centrale vor putea utiliza această facilitate începând cu trimestrul al patrulea al anului 2026.”
Mai mult, văncile din zona euro au înăsprit condițiile de acordare a creditelor pentru companii în al doilea trimestru al anului, pe fondul îngrijorărilor legate de instabilitatea politică. Tendința este așteptată să continue și în trimestrul al treilea din 2026, potrivit unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE).
Documentul, considerat un reper important pentru evaluarea politicii monetare, indică faptul că, deși cererea de finanțare din partea companiilor a crescut, instituțiile de credit au respins un număr semnificativ de solicitări. În același timp, băncile au înăsprit criteriile de creditare în sectoare precum industria auto și domeniile cu un consum ridicat de energie.
Procesul de înăsprire a condițiilor de creditare va continua
Datele prezentate susțin evaluarea BCE potrivit căreia conflictul din Iran nu este estimat să producă efecte majore asupra ritmului de creștere economică din zona euro, chiar dacă scumpirea energiei continuă să exercite presiuni asupra consumului și asupra profitabilității companiilor.
„Riscurile percepute la adresa perspectivelor economice şi toleranţa mai scăzută la risc a băncilor rămân principalii factori care contribuie la înăsprirea standardelor de creditare, instituţiile fiind extrem de preocupate de riscuri legate de evoluţiile geopolitice şi din energie”, arată BCE.
Potrivit studiului realizat în rândul celor mai mari 159 de bănci din zona euro, instituțiile financiare estimează că procesul de înăsprire a condițiilor de creditare va continua în trimestrul al treilea din 2026 pentru toate categoriile de împrumuturi.
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