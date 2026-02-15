Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a anunțat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că BCE va extinde permanent accesul la euro prin intermediul acordurilor de răscumpărare (repo) pentru toate băncile centrale din afara zonei euro.

Lagarde a subliniat că BCE trebuie „să fie pregătită pentru un context mai volatil”, anticipând că tensiunile pe piețe vor deveni tot mai frecvente.

„Tensiunile pe pieţele financiare vor deveni probabil mai frecvente”, deoarece „politica industrială devine mai asertivă, cresc tensiunile geopolitice şi lanţurile de aprovizionare sunt întrerupte”, a spus Lagarde. „Trebuie să evităm o situaţie în care tensiunile să provoace vânzări forţate de titluri denominate în euro pe pieţele financiare globale, care ar putea să dăuneze transmisiei politicii noastre monetare”, a adăugat Lagarde.

În situația unei eventuale penurii de lichiditate în euro, dobânzile pe piețele monetare ar crește, iar politica monetară a BCE nu s-ar mai transmite eficient. Lagarde subliniază că BCE trebuie să ofere partenerilor care doresc să efectueze tranzacții în euro certitudinea că lichiditatea va fi disponibilă atunci când va fi necesară.

Banca Centrală Europeană (BCE) intenționează să consolideze încrederea în euro, facilitând investițiile, împrumuturile și tranzacțiile. Astfel, BCE va pune la dispoziția băncilor centrale din întreaga lume lichiditate de urgență, pentru a interveni în situațiile în care piețele nu funcționează corespunzător.

„Într-o lume în care dependenţa de lanţul de aprovizionare a devenit o vulnerabilitate de securitate, Europa trebuie să fie o sursă de stabilitate pentru noi şi pentru partenerii noştri”, a subliniat Lagarde.

Christine Lagarde a subliniat că această măsură face parte din securitatea europeană și reflectă rolul BCE în asigurarea stabilității.

BCE va extinde permanent accesul la facilitățile de lichiditate în euro prin acorduri de răscumpărare (repo) pentru toate băncile centrale din afara zonei euro, cu excepția celor excluse din cauza riscurilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau sancțiuni internaționale, precum Rusia.

Facilitatea EUREP a fost introdusă în 2020 ca sprijin preventiv pentru băncile centrale, pentru a răspunde necesităților de lichiditate generate de pandemie. Aceasta permite împrumutul de euro în schimbul datoriei denominate în euro emise de guvernele din zona euro și instituțiile supranaționale.

Anterior, accesul la euro prin acordurile repo era disponibil doar pentru opt țări: România, Ungaria, Albania, Andorra, Macedonia de Nord, San Marino, Muntenegru și Kosovo, potrivit agenției EFE.

Această facilitate de lichiditate pe termen scurt, care completează liniile swap valutare, este destinată în principal situațiilor de piață adverse.

Banca Centrală Europeană (BCE) intenționează să consolideze rolul internațional al euro, potrivit agenției spaniole de știri EFE.

Începând din iulie, băncile centrale din afara zonei euro vor putea împrumuta până la 50 de miliarde de euro în schimbul titlurilor denominate în euro emise de guvernele centrale sau regionale din zona euro, o sumă semnificativ mai mare decât cea disponibilă anterior.

Lichiditatea obținută poate fi utilizată liber de băncile centrale beneficiare, spre deosebire de regulile anterioare, când aceste fonduri trebuiau folosite doar pentru acordarea de împrumuturi către băncile din propria țară.