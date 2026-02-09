Europa devine tot mai dependentă de sistemele de plată americane, iar oficialii Uniunii Europene avertizează că această dependență ar putea avea implicații geopolitice semnificative. În prezent, Visa și Mastercard domină aproape două treimi din tranzacțiile cu cardul din zona euro, iar 13 state membre UE nu dispun de o alternativă proprie, conform datelor Băncii Centrale Europene.

Martina Weimert, director executiv al Inițiativei Europene de Plăți (EPI), un consorțiu format din 16 bănci și companii financiare europene, atrage atenția asupra vulnerabilității blocului comunitar:

„Depindem în mare măsură de soluțiile [de plată] internaționale. Da, avem active naționale importante, cum ar fi schemele interne de carduri [de plată]… dar nu avem nimic transfrontalier. Dacă spunem că independența este atât de crucială și știm cu toții că este o problemă de timp… avem nevoie de acțiuni urgente”

Reducerea tranzacțiilor cash accentuează această problemă. Oficialii UE subliniază că, într-un context geopolitic tensionat, companiile americane de plăți ar putea fi folosite ca instrument de presiune asupra Europei.

Ca răspuns, Banca Centrală Europeană (BCE) promovează euro digital, o monedă electronică emisă public, menită să permită plăți digitale sigure și independente de sistemele americane. Euro digital va fi implementat până în 2029, când comercianții din întreaga zonă euro vor fi obligați să accepte moneda atât online, cât și în magazine.

Piero Cipollone, membru al consiliului executiv al BCE, explică:

„Ca cetățeni europeni, dorim să evităm o situație în care Europa este excesiv de dependentă de sisteme de plăți care nu sunt în mâinile noastre”

Aurore Lalucq, președintele Comisiei Economice a Parlamentului European, adaugă că euro digital poate deveni baza unui sistem european de carduri echivalent cu Visa sau Mastercard, consolidând suveranitatea monetară a UE.

„Euro digital ar putea oferi această bază pe care, după consolidare, se poate construi echivalentul unui card Visa sau Mastercard european”, spune aceasta.

Implementarea euro digital nu doar că va reduce dependența de sistemele americane, dar va oferi și cetățenilor europeni o alternativă sigură și rapidă pentru plăți digitale. Afacerile vor trebui să se adapteze la această schimbare, integrând euro digital în casele de marcat și platformele online.