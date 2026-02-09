În 2025, piața aplicațiilor mobile din Uniunea Europeană a înregistrat schimbări interesante, cu aplicațiile de inteligență artificială și social media în fruntea preferințelor utilizatorilor.

Potrivit datelor AppFigures, clasamentele indică atât popularitatea, cât și tiparele de consum digital în Europa.

Topul celor mai descărcate aplicații este condus de ChatGPT, cu peste 64 de milioane de descărcări, urmat de platforma de cumpărături Temu, care a înregistrat aproape 44 de milioane de descărcări. Aceste cifre arată un interes puternic pentru aplicațiile care combină utilitatea și tehnologia de vârf.

După primele două poziții, descărcările au scăzut la aproximativ 27 de milioane, dar multe aplicații au reușit să depășească pragul de 25 de milioane:

Threads – 27,3 milioane

TikTok – 26,8 milioane

CapCut – 25,5 milioane

Google Gemini – 25,2 milioane

Aceste cifre indică o preferință clară pentru aplicațiile de social media și editare video, dar și pentru noile platforme AI.

Top 10 este completat de aplicații utilizate frecvent pentru mesagerie, finanțe și cumpărături:

WhatsApp Messenger – 24,4 milioane

Revolut – 23,9 milioane

Vinted – 23,3 milioane

Lidl Plus – 22,9 milioane

Alte aplicații populare care au depășit 21 de milioane de descărcări sunt Duolingo, SHEIN, Instagram și Telegram.

În top 20 apar și Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest și Snapchat, cu descărcări între 16,4 și 17,9 milioane. Aceasta arată o diversitate de interese: de la socializare și divertisment, la productivitate și servicii financiare.

Deși aplicațiile de social media și productivitate domină descărcările, aplicațiile care generează cele mai mari venituri rămân cele de divertisment, bazate pe abonamente, dar și aplicațiile de dating. Această distincție evidențiază că succesul unei aplicații nu se măsoară doar în numărul de descărcări, ci și în capacitatea de monetizare.

Topul aplicațiilor din UE în 2025 arată clar tendințele consumatorilor: interes pentru inteligență artificială, shopping online, social media și aplicații de productivitate, în timp ce veniturile mari sunt generate de aplicații de divertisment și abonamente premium.

ChatGPT, lansat pe 30 noiembrie 2022 de OpenAI, este un model de inteligență artificială conversațională (chatbot) care a schimbat complet interacțiunea oamenilor cu tehnologia. Bazat pe Large Language Models (LLM) și arhitectura Transformer, ChatGPT poate genera text, cod, imagini și poate purta dialoguri complexe într-un mod asemănător comunicării umane.

Principalele funcții ale lui ChatGPT sunt: