Pensionarii care aleg să își primească pensia într-un cont deschis prin pachetul Pensia Activă pot beneficia de un premiu lunar în valoare de 3.000 de lei, acordat pe întreaga durată a anului 2026. Campania este derulată de Exim Banca Românească și se adresează seniorilor care dețin sau deschid un astfel de pachet de cont în intervalul 2 februarie – 31 decembrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de bancă.

Instituția financiară precizează că obiectivul campaniei este dublu: pe de o parte, recompensarea clienților fideli, iar pe de altă parte, sprijinirea pensionarilor în gestionarea mai simplă și mai sigură a veniturilor lunare. Accentul este pus pe soluții bancare moderne, adaptate nevoilor seniorilor, cu costuri reduse și acces facil la servicii digitale.

„Exim Banca Românească acordă în acest an o serie bonusuri în bani, alături de acces la servicii moderne, seniorilor care optează pentru încasarea pensiei într-un cont deschis în cadrul pachetului Pensia Activă. Prin această iniţiativă, banca urmăreşte atât recompensarea loialităţii, cât şi facilitarea unei gestionări sigure, comode şi eficiente a veniturilor lunare, oferind clienţilor vârstnici soluţii simple, costuri reduse şi multiple avantaje adaptate nevoilor lor”, se menţionează în comunicatul oficial.

Pe durata campaniei, banca va acorda câte un premiu lunar, echivalentul unei „pensii suplimentare” de 3.000 de lei. Toți clienții eligibili sunt înscriși automat în tragerea la sorți, fără a fi necesară o cerere suplimentară.

Participarea pensionarilor la tragerea lunară este condiționată de încasarea efectivă a pensiei în contul deschis la Exim Banca Românească, în luna anterioară extragerii. Astfel, sunt incluși automat toți clienții care au primit pensia de la casele de pensii în perioada de referință.

Extragerea câștigătorilor are loc lunar, iar ultima tragere este programată pentru data de 15 decembrie 2026. Campania se adresează atât pensionarilor care sunt deja clienți ai băncii, cât și celor care aleg să deschidă un cont nou în cadrul pachetului Pensia Activă pe parcursul perioadei menționate.

Banca subliniază că nu există limitări legate de valoarea pensiei încasate, criteriul principal fiind existența rulajului lunar în cont. În acest mod, toți pensionarii care îndeplinesc condițiile minime sunt tratați egal și au șanse reale de a beneficia de premiul lunar.

În paralel cu premiile lunare, Exim Banca Românească derulează și o campanie de recomandări destinată pensionarilor. Seniorii care recomandă prieteni sau cunoștințe să își deschidă un cont Pensia Activă pot primi un bonus financiar direct în cont.

Pentru fiecare recomandare validată, atât clientul care recomandă, cât și pensionarul recomandat primesc câte 150 de lei. Bonusul total acordat unei persoane care face recomandări poate ajunge până la 600 de lei, în funcție de numărul de recomandări acceptate de bancă.

„Mecanismul campaniei presupune parcurgerea a trei paşi simpli: 1. Un client Exim Banca Românească recomandă un prieten pensionar; 2. Prietenul recomandat se prezintă la bancă şi achiziţionează pachetul de cont Pensia Activă; 3. Prietenul depune în sucursală Formularul de recomandare completat şi semnat de ambele persoane, iar fiecare primeşte 150 de lei, direct în cont”, se precizează în comunicat.

Recomandările pot fi realizate în perioada 2 februarie – 30 aprilie 2026, iar campania este disponibilă pentru pensionarii care dețin un cont curent activ și încasează sau urmează să încaseze pensia prin Casa Națională de Pensii Publice sau Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naționale.

Pachetul Pensia Activă oferit pensionarilor include un cont curent în lei, un card de debit Mastercard Standard, acces la serviciile de Internet și Mobile Banking și, la alegere, fie serviciul SMS Alert, fie un cont curent în euro, fie un cont de economii „Flexibil”.

Printre avantajele anunțate se numără administrarea gratuită a cardului, retrageri de numerar fără costuri suplimentare de la orice bancă din România sau din Uniunea Europeană, utilizarea serviciilor de banking online, precum și administrarea contului în euro sau a contului de economii în lei, euro și dolari.

Comisionul lunar de administrare al pachetului este de 0 lei în situația în care rulajul creditor al contului depășește 500 de lei și este realizată cel puțin o plată cu cardul în luna de referință. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, comisionul perceput este de 15 lei pe lună.

Exim Banca Românească este o bancă universală cu capital integral românesc și se află în top 10 cele mai mari instituții de credit din România, în funcție de valoarea activelor.