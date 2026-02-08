Majoritatea investițiilor au fost realizate pe piața locală, reprezentând 95% din total, iar 87% dintre acestea sunt denominate în lei, potrivit unui raport realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Contribuțiile virate în decembrie 2025 au însumat 92 milioane de lei, în timp ce contribuția medie pe participant a fost de 181 lei. În structura activelor fondurilor, titlurile de stat dețin cea mai mare pondere, respectiv 4,69 miliarde de lei sau 63,2% din total, urmate de acțiuni cu 2,06 miliarde de lei (27,8%) și de fondurile de investiții, care reprezintă 245,84 milioane de lei, echivalentul a 3,3% din totalul activelor.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, arată raportul respectiv.

La finalul anului 2025, fondurile de pensii facultative aveau un total de 999.352 de participanți. Pe Pilonul III funcționează următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

Această evoluție confirmă consolidarea fondurilor de pensii facultative și interesul continuu al românilor pentru economisirea pe termen lung, în special prin instrumente locale și în lei, ceea ce contribuie la stabilitatea financiară și la diversificarea investițiilor din sistemul de pensii.

Fondurile de pensii private obligatorii administrau active în valoare de 201,6 miliarde de lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit statisticilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Evoluția reflectă atât creșterea contribuțiilor, cât și performanța investițiilor realizate de administratorii fondurilor de pensii.

Potrivit ASF, portofoliile fondurilor de pensii administrate privat sunt orientate covârșitor către active locale.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, menţionează ASF.

Această structură indică un rol important al Pilonului II în finanțarea economiei românești și a bugetului de stat.

În luna decembrie 2025, contribuțiile virate către fondurile de pensii private obligatorii au totalizat 1,88 miliarde de lei. Contribuția medie lunară a unui participant a fost de 408 lei, conform datelor oficiale.