Acest mecanism le permite companiilor să pună bani deoparte pentru angajați, fiind considerat și un instrument eficient de retenție a personalului. Concret, sumele plătite pentru pensiile ocupaționale ar putea fi scăzute din taxe, în limita a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană, similar regimului aplicat în prezent pensiilor private facultative din Pilonul 3.

Pensiile ocupaționale au fost implementate în România în anul 2020 și reprezintă un sistem de economisire pe termen lung. Prin acest sistem, angajatorii investesc bani în beneficiul angajaților pentru a le asigura un venit suplimentar la vârsta pensionării. Companiile care înființează un fond de pensii ocupaționale contribuie lunar cu o sumă de bani pentru fiecare angajat, pe întreaga perioadă în care acesta rămâne în firmă, iar la deschiderea dreptului la pensie angajatul primește sumele acumulate și investite.

La fel ca în cazul Pilonului 2 și al Pilonului 3, banii investiți prin pensiile ocupaționale pot genera câștiguri suplimentare. Cu toate acestea, în prezent, în România există un singur administrator de pensii ocupaționale licențiat, care nu gestionează încă niciun fond.

„Este o pensie acordată de companie, o companie care își înființează un fond de pensii ocupaționale pune lunar o sumă de bani pentru toți angajații – toată perioada în care acel angajat rămâne în companie – la finalul perioadei, în momentul în care se deschide dreptul la pensie, i se vor da acei bani, care sunt investiți”, a spus Dragoș Gheorghe, director executiv BCR pensii.

Atât Pilonul 3, care include pensiile private facultative, cât și Pilonul 4, reprezentat de pensiile ocupaționale, sunt modalități similare de economisire pentru bătrânețe. Diferențele apar însă în modul de acordare și în regulile de retragere. Pilonul 3 este un beneficiu flexibil, pe care angajatorul îl poate oferi sau retrage oricând, în timp ce Pilonul 4, odată acordat, nu mai poate fi retras ușor. Contribuțiile pentru pensiile ocupaționale sunt stabilite pe termen lung prin contract colectiv sau de ramură.

Schimbările propuse de autorități ar putea influența modul în care firmele își construiesc pachetele de beneficii. Spre deosebire de pensiile facultative din Pilonul 3, unde sumele virate de companie devin imediat proprietatea angajatului, pensiile ocupaționale funcționează după reguli diferite. Dacă un angajat părăsește compania înainte de trei ani de la depunerea contribuțiilor, angajatorul are dreptul legal de a recupera sumele respective.

„Este posibil să vedem o migrare a angajatorilor de la fondurile de Pilon 3 către fondurile de Pilon 4. De ce? Pentru că facilitățile de pensii sunt identice, dar Pilonul 4 oferă angajatorului, îi oferă posibilitatea să își recupereze contribuțiile. Pilonul 4 este şi un mecanism de retenție al angajaţilor, putem să vedem că este creat pentru angajatori”, a explicat George Moț, expert fonduri private.

Această caracteristică ar putea determina o migrare a angajatorilor de la fondurile de Pilon 3 către cele de Pilon 4, în condițiile în care facilitățile fiscale sunt identice. Pilonul 4 oferă însă angajatorilor un avantaj suplimentar, acela de a-și putea recupera contribuțiile, fiind conceput ca un mecanism dedicat în special retenției angajaților.

Noile prevederi privind deductibilitatea fiscală ar urma să se aplice începând cu 1 martie 2026, pentru veniturile aferente anului 2026, potrivit proiectului lansat în dezbatere de Ministerul Finanțelor.

În paralel, sunt avute în vedere și schimbări pentru Pilonul 2 de pensii. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede creșterea contribuției de la nivelul actual de 4,75% din salariul brut la 5,25% în acest an și la 6% anul viitor. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional.