În forma actuală, Codul fiscal permite deducerea contribuțiilor la pensii facultative Pilon 3, în limita echivalentului a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană. Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică extinde acest regim și către alte produse de pensii private.

Textul legislativ modifică explicit Codul fiscal și include în aceeași categorie de deductibilitate contribuțiile la fonduri de pensii ocupaționale și contribuțiile la produse paneuropene de pensii personale. Plafonul rămâne același, respectiv 400 de euro anual pentru fiecare contribuabil.

Pensiile ocupaționale au fost introduse în România în anul 2020, însă nu au fost adoptate de piață. În prezent, nu există niciun fond de pensii ocupaționale funcțional.

Consultantul George Moț explică faptul că lipsa facilităților fiscale a fost principalul motiv pentru acest eșec. Potrivit acestuia, fără deductibilitate, angajatorii nu au avut un stimulent real pentru a introduce astfel de beneficii pentru salariați.

Prin noile modificări, contribuțiile la pensii ocupaționale devin deductibile atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, în aceleași condiții aplicabile pensiilor facultative, conform modificărilor aduse Codului fiscal.

George Moț subliniază că pensiile ocupaționale diferă fundamental de Pilonul 3 prin modul în care sunt tratate contribuțiile. În cazul fondurilor ocupaționale, angajatorii pot recupera contribuțiile plătite dacă salariatul părăsește compania, mecanism care nu există la pensiile facultative.

În opinia consultantului, acest avantaj poate face ca pensiile ocupaționale să fie mai atractive pentru companii, odată ce dispare dezavantajul fiscal care le-a ținut până acum în afara pieței.

Un alt efect posibil semnalat de George Moț este riscul de canibalizare a Pilonului 3. Acesta arată că angajatorii care oferă deja beneficii prin pensii facultative ar putea migra către pensii ocupaționale, unde au un control mai mare asupra contribuțiilor.

Această posibilă migrare nu este menționată în proiectul de lege, dar apare ca o consecință logică a alinierii regimului fiscal, combinată cu diferențele structurale dintre cele două tipuri de produse.

Proiectul legislativ introduce în mod expres produsele paneuropene de pensii personale în lista contribuțiilor deductibile. Sunt vizate atât contribuțiile individuale, cât și cele suportate de angajatori, în limita aceluiași plafon anual de 400 de euro.

George Moț atrage atenția că aceste produse sunt, în general, mai puțin conservatoare decât pensiile facultative din România și au costuri semnificativ mai mici. La nivel european există, în prezent, doar câțiva furnizori de PEPP, activi în state precum Cehia, Polonia, Slovacia, Austria, Irlanda sau Olanda.

În opinia sa, rămâne de văzut dacă acești furnizori vor intra și pe piața românească, în contextul interesului tot mai mare pentru pensii private.

Pe lângă modificările fiscale, proiectul de lege schimbă și cadrul investițional aplicabil fondurilor de pensii private. Este eliminat pragul intermediar de 3% pentru investițiile în private equity, limita maximă fiind stabilită direct la 5% din active.

Textul prevede că acest plafon se aplică în anumite condiții, inclusiv atunci când statul român sau Banca de Investiții și Dezvoltare dețin participații în entitățile respective sau când investițiile sunt finanțate din fonduri publice, inclusiv PNRR.