Românii ar putea economisi diferit pentru pensii. Cum funcționează PEPP. Are deja avantaje fiscale în România

Românii care lucrează în mai multe state europene ar putea beneficia în viitor de un nou sistem de economisire pentru pensii. Produsul paneuropean de pensii personale, cunoscut sub numele de PEPP, are deja bază legislativă și facilități fiscale în România, însă piața locală este încă la început. ASF explică avantajele, provocările și schimbările pregătite la nivel european.

Românii care lucrează în mai multe țări europene sau care își schimbă frecvent locul de muncă în interiorul Uniunii Europene ar putea beneficia, în următorii ani, de un nou instrument de economisire pentru pensie. Este vorba despre PEPP – produsul paneuropean de pensii personale.

Acesta reprezintă un mecanism lansat la nivel european pentru a permite economisirea pe termen lung indiferent de țara în care o persoană trăiește sau lucrează.

Deși regulamentul european există deja de câțiva ani, iar România și-a creat cadrul legislativ necesar, piața locală se află încă într-o fază de început. Vicepreședintele ASF responsabil de piața pensiilor private, Dan Armeanu, a explicat pentru Mediafax cum funcționează sistemul, cine ar putea beneficia cel mai mult și de ce implementarea la nivel european avansează mai lent decât estimau inițial autoritățile UE.

PEPP este promovat mai intens de oficialii europeni începând de la finalul anului trecut, iar în România produsul beneficiază deja, din martie 2026, de facilități fiscale menite să încurajeze economisirea voluntară pentru pensie.

Potrivit explicațiilor oferite de Dan Armeanu, produsul paneuropean de pensii personale reprezintă una dintre inițiativele prin care Uniunea Europeană încearcă să consolideze economisirea pe termen lung și să răspundă nevoilor tot mai numeroase ale persoanelor cu mobilitate profesională ridicată.

PEPP este un produs voluntar, standardizat la nivel european și reglementat prin Regulamentul UE 2019/1238, aplicabil în toate statele membre începând din martie 2022. Sistemul nu înlocuiește pensia de stat și nici pilonul II de pensii private obligatorii din România, ci vine ca un instrument complementar de economisire.

Practic, principalul avantaj al acestui produs este portabilitatea europeană. O persoană care lucrează în mai multe țări din UE poate continua să contribuie la același produs de pensie, fără să fie nevoită să își deschidă conturi separate în fiecare stat.

Mecanismul funcționează prin intermediul unor sub-conturi naționale, care permit adaptarea produsului la legislația fiscală și juridică din fiecare țară membră. Astfel, participantul poate păstra continuitatea economisirii chiar dacă își schimbă țara de rezidență sau angajatorul.

Vicepreședintele ASF a explicat că produsul este destinat în special persoanelor care au activități profesionale transfrontaliere, profesioniștilor independenți, angajaților care se mută frecvent între state membre și celor care nu beneficiază de scheme ocupaționale de pensii suplimentare.

Pentru aceste categorii, avantajul major este posibilitatea administrării unui singur produs la nivel european, fără fragmentarea contribuțiilor între mai multe sisteme naționale de pensii.

În România, baza legală pentru aplicarea regulamentului european a fost creată prin Legea nr. 65/2023, act normativ care stabilește atribuțiile autorităților naționale și regulile de supraveghere pentru furnizorii și distribuitorii de produse PEPP.

Ulterior, modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 8/2026 au introdus, începând cu 1 martie 2026, un regim fiscal favorabil pentru acest tip de produs.

Concret, contribuțiile la PEPP sunt deductibile în limita echivalentului a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană. În plus, anumite venituri asociate produsului beneficiază de neimpozitare în același plafon anual.

Potrivit lui Dan Armeanu, aceste măsuri urmăresc să alinieze tratamentul fiscal al PEPP la obiectivul mai larg al stimulării economisirii voluntare pe termen lung.

Din punctul de vedere al supravegherii, sistemul funcționează pe două niveluri. Produsele PEPP sunt înregistrate de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), instituția care administrează registrul central european al acestor produse.

În România, ASF are rolul de autoritate competentă pentru entitățile aflate sub supravegherea sa, precum societățile de asigurare, administratorii de fonduri de pensii private, societățile de administrare a investițiilor sau administratorii de fonduri de investiții alternative.

În paralel, Banca Națională a României supraveghează instituțiile de credit implicate în acest mecanism.

ASF verifică respectarea regulamentului european și a legislației naționale, cooperează cu EIOPA și monitorizează activitatea furnizorilor și distribuitorilor care operează pe teritoriul României.

Deși România și-a îndeplinit obligațiile legislative și instituționale privind implementarea PEPP, piața locală este încă la început de drum.

La acest moment nu există niciun produs PEPP cu origine românească înregistrat la EIOPA și nici sub-conturi naționale românești activate de furnizori europeni.

Totuși, oficialii ASF spun că situația nu este una izolată, deoarece produsul are încă un grad redus de adopție în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor din registrul european, principalul furnizor activ la nivelul UE este în prezent Finax, o companie de brokeraj din Slovacia care distribuie produsul în mai multe state din Europa Centrală și de Est, inclusiv în Slovacia, Cehia, Croația, Polonia și Ungaria.

Dan Armeanu a explicat că dezvoltarea lentă a pieței nu este cauzată de probleme specifice României, ci de provocările structurale ale modelului european.

În forma actuală, produsul presupune costuri operaționale și de conformitate ridicate pentru furnizori, mai ales din cauza cerințelor de raportare și a infrastructurii complexe necesare pentru portabilitatea transfrontalieră.

În același timp, cererea de piață este încă limitată, deoarece produsul se adresează unui segment relativ restrâns de consumatori – persoane cu mobilitate profesională ridicată și interes pentru economisirea pe termen lung.

În contextul acestor dificultăți, Comisia Europeană a lansat în noiembrie 2025 un proces de revizuire a regulamentului PEPP.

Scopul este creșterea atractivității produsului atât pentru furnizori, cât și pentru participanți.

Discuțiile aflate în desfășurare la nivel european vizează mai multe aspecte importante. Printre acestea se numără flexibilizarea opțiunilor de investiții, revizuirea plafonului de costuri și simplificarea mecanismului sub-conturilor naționale.

România participă activ la aceste negocieri prin reprezentanții autorităților competente, inclusiv ASF.

Potrivit lui Dan Armeanu, autoritățile române susțin necesitatea găsirii unui echilibru între stimularea dezvoltării pieței și menținerea unui nivel adecvat de protecție pentru participanți.

Vicepreședintele ASF a explicat că arhitectura legislativă a sistemului este deja foarte clar definită la nivel european.

Regulamentul UE se aplică direct în toate statele membre și stabilește inclusiv detaliile tehnice esențiale, precum plafonul de costuri de 1%, regulile de investiții sau formularele standard de informare pentru clienți.

În aceste condiții, ASF nu poate introduce bariere suplimentare sau reguli naționale care să modifice structura produsului.

Legea românească are în principal rolul de a desemna autoritatea competentă și de a stabili regimul sancțiunilor aplicabile pe plan intern.

Pentru entitățile străine care vor să ofere PEPP în România se aplică procedura europeană de notificare transfrontalieră.

Regulamentul prevede că furnizorii pot fi companii de asigurări, societăți de administrare a investițiilor, instituții de credit sau furnizori de pensii ocupaționale.

Totodată, furnizorii pot oferi participanților până la șase opțiuni de investiții, însă una dintre acestea trebuie să fie obligatoriu varianta de bază PEPP.

Această variantă trebuie să protejeze capitalul investit, fie printr-o garanție clasică, fie prin mecanisme de diminuare a riscurilor, cum ar fi strategiile conservatoare sau cele adaptate ciclului de viață al participantului.

La momentul maturității produsului, participanții pot avea mai multe opțiuni pentru retragerea sumelor acumulate.

Viitorul PEPP va depinde în mare măsură de modificările pe care Uniunea Europeană le va face regulamentului actual și de capacitatea noului sistem de a deveni suficient de atractiv atât pentru industrie, cât și pentru viitorii participanți.