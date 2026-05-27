Depozitele în valută au crescut în aprilie 2026. Economiile în lei ale populației stagnează ușor. Date oficiale BNR

Depozitele în valută au crescut în aprilie 2026. Economiile în lei ale populației stagnează ușor. Date oficiale BNR

SURSA FOTO: Dreamstime/Bani

Publicat de Corina Chiriac la 27 mai 2026, 11:44
Depozitele în valută au crescut în aprilie 2026. Datele publicate de Banca Națională a României pentru luna aprilie 2026 indică o evoluție mixtă a economisirii și creditării la nivel național, caracterizată printr-o ușoară scădere a depozitelor în lei ale populației și o accelerare a economiilor în valută. În paralel, sistemul bancar menține un ritm moderat de creștere a creditării, semnalând un climat financiar stabil, fără dezechilibre semnificative.

Datele confirmă o dinamică stabilă la nivelul sistemului bancar, fără variații semnificative care să indice dezechilibre majore în comportamentul financiar al rezidenților.

Depozitele populației înregistrează o ușoară scădere în lei

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, depozitele în lei ale populației au înregistrat în aprilie o scădere nesemnificativă față de luna precedentă, coborând la aproximativ 269 miliarde lei.

Cu toate acestea, pe o bază anuală, economiile în moneda națională rămân pe un trend pozitiv, cu o creștere de aproximativ 4,7% comparativ cu aprilie 2025.

În paralel, depozitele în valută ale gospodăriilor populației au continuat să crească, avansând cu 1,6% față de luna martie 2026 și atingând circa 146,7 miliarde lei echivalent. Creșterea anuală a acestui segment este semnificativ mai ridicată, de peste 13%, semnalând o diversificare mai accentuată a economisirii către active valutare.

Indicator Valoare Evoluție lunară (vs martie 2026) Evoluție anuală (vs aprilie 2025) Observații
Depozite în valută ale rezidenților (total) 213.676,2 mil. lei +1,0% n/a Reprezintă 31,8% din total depozite neguvernamentale
Depozite în valută – gospodăriile populației 146.737,2 mil. lei +1,6% +13,1% Segmentul principal al economisirii în valută
Depozite în valută – alte sectoare n/a -0,3% n/a Ușoară contracție lunară în zona corporate și instituțională

La nivel agregat, depozitele clienților neguvernamentali au scăzut marginal, cu 0,1% față de luna anterioară, însă au înregistrat o creștere anuală de 6,9%.

Depozitele în lei continuă să dețină ponderea dominantă, de aproximativ 68,2% din total, însă depozitele în valută își mențin tendința de consolidare, reprezentând aproape o treime din economiile totale.

Indicator Valoare / Evoluție lunară (vs martie 2026) Evoluție anuală (vs aprilie 2025) Observații
Depozite rezidenți clienți neguvernamentali -0,1% +6,9% Scădere ușoară lunară, trend anual pozitiv
Depozite în lei (total rezidenți) -0,5% +4,4% Pondere majoritară în total depozite (68,2%)
Depozite în lei ale populației ușoară scădere (valoare: 269.093,9 mil. lei) +4,7% Evoluție stabilă, creștere anuală moderată
Depozite în lei – alte sectoare (companii + instituții financiare) -1,2% +4,0% Ajustare lunară mai vizibilă în zona corporate
Banca Națională a României (BNR)
SURSA FOTO: Dreamstime – Banca Națională a României (BNR)

Depozitele companiilor: ajustări ușoare pe ambele segmente

În cazul companiilor și instituțiilor financiare, depozitele în lei au scăzut cu 1,2% față de luna martie 2026, în timp ce economiile în valută au înregistrat o reducere marginală de 0,3%.

Aceste evoluții indică mai degrabă o ajustare de lichiditate pe termen scurt, fără modificări structurale majore în comportamentul de economisire al mediului corporativ.

Pe segmentul creditării, soldul creditului neguvernamental a crescut cu 0,9% în aprilie 2026, ajungând la aproximativ 457,9 miliarde lei.

Creditul în lei, care reprezintă circa 67,7% din total, a crescut în același ritm, în timp ce creditul în valută a avansat cu aproximativ 1%.

Această evoluție indică o expansiune moderată a finanțării în economie, susținută atât de cererea populației, cât și a companiilor.

Creditul acordat administrației publice a scăzut ușor în aprilie, cu 0,4% față de luna martie 2026, până la aproximativ 278,7 miliarde lei.

Totuși, pe termen anual, acesta rămâne în creștere solidă, de peste 10%, reflectând necesarul constant de finanțare al sectorului public.

Evoluțiile din aprilie 2026 indică o stabilitate generală a sistemului financiar românesc. În timp ce economiile în lei rămân dominante, creșterea depozitelor în valută sugerează o diversificare a preferințelor de economisire ale populației.

În paralel, creditarea continuă să crească într-un ritm moderat, ceea ce confirmă un climat financiar echilibrat, fără presiuni semnificative asupra sistemului bancar.

Indicator Valoare Evoluție lunară (vs martie 2026) Evoluție anuală (vs aprilie 2025) Pondere / observații
Credit neguvernamental (total) 457.920 mil. lei +0,9% n/a Dinamica pozitivă a creditării private
Credit în lei n/a +0,9% n/a Pondere: 67,7% din total credit neguvernamental
Credit în valută (echivalent lei) n/a +1,0% n/a Pondere: 32,3% din total credit neguvernamental
Credit guvernamental 278.677,4 mil. lei -0,4% +10,7% Corecție lunară, creștere anuală solidă
Despre autor
Corina Chiriac

A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion” din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.

