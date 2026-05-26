Cum blochează marile bănci dezvoltarea firmelor mici. Sectorul IMM-urilor generează 60% din joburi, dar este ignorat de giganții bancari

Specialistul în finanțe Richard Werner avertizează că fuziunile corporațiilor au creat locuri de muncă redundante, acum amenințate de inteligența artificială. În schimb, micile afaceri, care generează șaizeci la sută din totalul locurilor de muncă globale, reprezintă motorul real al productivității. Totuși, extinderea lor este blocată de lipsa finanțării externe, marile bănci fiind din ce în ce mai puțin dispuse să crediteze acest sector esențial.

Tendințele din ultimele decenii arată o orientare clară a companiilor mari către fuziuni, extindere continuă și creșterea masivă a personalului, fapt care a condus la o supradimensionare. Richard Werner, cercetător și director de investiții în sectorul financiar, a subliniat recent, în cadrul PBD Podcast, că această evoluție a generat locuri de muncă redundante.

Specialistul a invocat conceptul de „Bullshit jobs” (Slujbe de rahat – n.red.), formulat de David Graeber, explicând că aceste poziții inutile au devenit o caracteristică a afacerilor din statele industrializate euro-americane.

În opinia sa, aceste posturi sunt amenințate în prezent, însă contextul actual oferă oportunități remarcabile. Werner a evidențiat că apariția inteligenței artificiale deschide noi perspective pentru mulți oameni, iar pilonul central al creșterii economice nu va avea de suferit de pe urma acestei transformări.

Acest motor este reprezentat de antreprenori și de proprietarii de afaceri mici sau microîntreprinderi, care dispun de mai multe instrumente ca oricând. În calitate de profesor universitar, cercetătorul le transmite tinerilor un îndemn spre antreprenoriat, considerând că acesta reprezintă o opțiune esențială. Schimbările majore din numeroase industrii creează un mediu propice pentru oferirea de bunuri și servicii inovatoare, devenind o șansă istorică pentru micile afaceri.

Deși micile companii se confruntă cu un obstacol important, analistul financiar s-a declarat optimist cu privire la evoluția economiei în ansamblu, deoarece acest sector rămâne în continuare cel mai mare angajator global. El a subliniat în cadrul PBD Podcast că, prin adoptarea unor politici guvernamentale corecte și potrivite, rezultatul direct va fi o creștere economică mai mare și crearea de noi locuri de muncă stabile.

„Știm că în ultimii ani, de fapt, în ultimele decenii, s-a manifestat această tendință ca firmele să fuzioneze, să se extindă și să-și mărească personalul. În multe companii mari, personalul a ajuns să fie oarecum supradimensionat. Adică, David Graeber a scris o carte intitulată «Bullshit jobs». Argumentul este că, de fapt, multe dintre aceste locuri de muncă sunt oarecum redundante și că acest lucru a devenit parte din modul de operare al afacerilor din țările industrializate euro-americane. Și cred că aceste locuri de muncă sunt în mod clar… acum în pericol. Dar, în același timp, AI-ul oferă multor oameni noi oportunități. Iar cel mai important domeniu, care cred că este foarte important pentru creșterea economică, nu va avea de suferit. Care este acesta? Antreprenorii, știți, proprietarii de firme mici, microîntreprinderi, antreprenorii au acum mai multe oportunități și, în esență, ceea ce… știți, eu, ca profesor universitar, le spun tinerilor că trebuie să… dacă până acum nu v-ați gândit să deveniți antreprenori, ar trebui să vă gândiți la asta acum. Și este un lucru interesant. Și încerc, știți, să dau câteva exemple. În esență, gândiți-vă la modalități de a înființa o nouă afacere, de a oferi bunuri și servicii noi. Și sunt atât de multe domenii în care se produc schimbări, și vor fi schimbări majore, încât este cu adevărat o oportunitate fantastică pentru firmele mici. Acum, există un obstacol important, și anume firmele mici, iar acest lucru este foarte bine cunoscut. Adică, ele sunt cel mai mare angajator, și de aceea nu sunt chiar atât de îngrijorat în privința economiei în ansamblu. Și cred că, dacă lucrurile merg bine și sunt făcute bine, politicile – politicile potrivite – adoptate, atunci putem vedea efectiv o creștere economică mai mare ca rezultat al acestui lucru și, de asemenea, mai multe locuri de muncă”, a explicat Richard Werner în cadrul PBD Podcast.

Argumentul central adus de Richard Werner în favoarea sprijinirii acestui sector se bazează pe date statistice clare, care demonstrează că marile corporații nu reprezintă principalul angajator al populației.

În realitate, 60% din totalul locurilor de muncă se află la aceste întreprinderi mici și mijlocii. Cu toate acestea, specialistul a observat că aceste entități sunt mai puțin eficiente, fiind de obicei subdimensionate. Deși aceste unități economice vor să angajeze mai mulți oameni pentru a se dezvolta, ele se lovesc de o barieră majoră.

Werner a identificat finanțarea drept principalul factor limitativ care a blocat creșterea micilor afaceri. Deși ele asigură productivitatea și crearea de locuri de muncă, fiind cei mai importanți actori din economie, importanța lor este trecută cu vederea doar din cauza dimensiunilor reduse.

Deoarece nu sunt nume mari și faimoase, acești actori locali, necunoscuți și minusculi sunt ignorați. Totuși, ei ar putea fi exportatori globali, așa cum se întâmplă în Germania, unde multe firme mici de familie sunt exportatori globali.

Obstacolul major nu este lipsa de viziune, deoarece majoritatea antreprenorilor au idei excelente de extindere, ci faptul că banii reprezintă factorul limitativ.

„Pentru că nu firmele mari sunt marele angajator. 60% din locurile de muncă se află la aceste întreprinderi mici și mijlocii. Și, în multe privințe, ele sunt mai puțin eficiente pentru că sunt de obicei subdimensionate și, de fapt, vor să angajeze mai mulți oameni, dar nu pot, pentru că care este restricția aici? Care este factorul limitativ care a limitat creșterea firmelor mici? Pentru că ele sunt cele care asigură productivitatea și crearea de locuri de muncă și, prin urmare, sunt cu adevărat cei mai importanți actori din economie. Doar pentru că sunt mici, tindem să le ignorăm. Nu sunt nume mari și faimoase, nu-i așa? Sunt actori locali, necunoscuți, minusculi. Dar ar putea fi exportatori la nivel global, așa cum vedem în Germania, de exemplu. Multe dintre firmele mici de familie sunt exportatori globali. Ei bine, factorul limitativ este finanțarea. Majoritatea firmelor mici se află în situația în care au deja o mulțime de idei bune și excelente pentru a se extinde, dar banii sunt factorul limitativ”, a adăugat Werner.

Cercetările ample în domeniu confirmă faptul că firmele mici sunt în mare parte împiedicate de lipsa acută de finanțare din sursa lor principală de finanțare externă. Desigur, există finanțarea internă, provenită din profiturile lor reportate sau de la familie și prieteni, aceasta fiind recunoscută ca cea mai importantă sursă pentru toată lumea.

Însă în ceea ce privește finanțarea externă, microîntreprinderile și firmele foarte mici nu au acces real la piețele de capital sau la capitalul de risc, unde totul este dimensionat pentru actorii mari.

În acest context, singura opțiune de a obține bani externi rămâne creditarea bancară. Pentru a înțelege acest fenomen, Richard Werner a realizat împreună cu un colaborator din SUA un studiu întins pe o perioadă de douăzeci de ani, în care au monitorizat peste zece mii de bănci.

Clasificându-le în categorii de mărime diferite, descoperirea a transmis un mesaj extrem de puternic: cu cât o bancă este mai mare, cu atât este mai puțin interesată să acorde împrumuturi firmelor mici. Autorul a menționat că acest comportament are sens și nu se poate da vina pe bănci.

Prin urmare, băncile care acordă cele mai multe împrumuturi firmelor mici sunt băncile mici. Cea mai mică categorie reprezintă cea mai mare sursă de împrumuturi pentru firmele mici, iar a doua categorie ca mărime este a doua cea mai mare sursă.

Acest tipar continuă descrescător până la cele mai mari bănci, care sunt cele mai puțin dispuse să crediteze sectorul mic. În concluzie, Richard Werner a arătat că, în mod firesc, de-a lungul celor douăzeci de ani analizați, s-a constatat că și băncile cresc la rândul lor prin fuziuni, reducând accesul la creditare.