eMAG devine Main Partner al DevTalks 2026. Ce vor putea urmări cei care merg la evenimentul ce reunește lideri, developeri și inovatori în tehnologie

DevTalks 2026, una dintre cele mai importante conferințe de tehnologie din Europa Centrală și de Est, aduce pe eMAG în rolul de Main Partner al ediției din acest an. Evenimentul va reuni mii de profesioniști din industria tech, sute de speakeri și numeroase sesiuni dedicate inteligenței artificiale, cloud computing, securității cibernetice și dezvoltării ecosistemului digital regional.

DevTalks, conferința de tehnologie de referință din România și una dintre cele mai importante din Europa Centrală și de Est, anunță eMAG drept Main Partner al ediției din 2026. Evenimentul reunește anual mii de profesioniști din domeniul tech, oferind o platformă unică de inspirație, învățare și networking.

DevTalks este cel mai mare eveniment dedicat comunității tech din România, ajuns la ediția cu nr. 13. Conferința aduce împreună developeri, arhitecți software, leaderi tehnici, antreprenori și inovatori din industria tech, creând un spațiu unic în care ideile și conexiunile profesionale devin motoare de creștere.

„Tehnologia generează impact în business cu viteza oamenilor care o creează, o adoptă şi o folosesc. La eMAG, ştim asta din proprie experiență: în peste două decenii, am văzut cum echipele tech din România pot crea soluții care concurează la nivel global şi pot contribui decisiv la consolidarea țării noastre ca hub tehnologic regional. DevTalks este unul dintre spațiile în care talentul se întâlneşte cu inspirația, iar oamenii găsesc resursele şi conexiunile de care au nevoie pentru a creşte. Suntem bucuroşi să fim alături de această comunitate şi în acest an”, a declarat Andreea Mihnea, VP People eMAG Group.

Ediția din 2026 reunește 160 de speakeri de renume internațional și local, 14 scene de conținut dedicate celor mai relevante tehnologii din industrie – de la AI și Cloud, la Security, Mobile, DevOps, Leadership și Startup, dar și numeroase zone custom special amenajate pentru experiențe interactive, demonstrații live și sesiuni de networking.

eMAG este o platformă regională de e-commerce și una dintre cele mai importante companii de tehnologie din Europa Centrală și de Est. Fondată în 2001, compania a evoluat de la un retailer online la un ecosistem tech complex, care reunește milioane de clienți, 64.000 de parteneri Marketplace și o echipă de sute de ingineri, Machine Learning și Data Scientists, AI Engineers și specialiști în produs.

Cu operațiuni în România, Bulgaria și Ungaria, eMAG investește constant în platforme de ultimă generație, în soluții de inteligență artificială, automatizare logistică și cloud computing. Compania se numără printre cei mai mari angajatori de talente tech din regiune și contribuie activ la consolidarea ecosistemului digital românesc.

Dincolo de rolul de Main Partner, eMAG va fi prezent activ pe scenele DevTalks 2026, prin experți din propriile echipe tehnice care vor împărtăși cunoștințe despre construirea și scalarea unor sisteme tech de înaltă complexitate.

Participanții vor avea ocazia să urmărească prezentări despre arhitecturi distribuite, machine learning și strategii de creștere în zona de tehnologie, susținute de specialiști din una dintre cele mai avansate companii tech din regiune.

Vlad Puescu, Senior Product Director Content – Opening Speech 3 iunie

Marius Costin, Data Intelligence Director – Opening Speech 4 iunie

Loredana Ninov, Senior Product Manager, Customer Engagement & Discovery & Hakan Meva, Machine Learning Team Lead – Main Stage 3 iunie

Simona Cabuz, Machine Learning Engineer – Main Stage 4 iunie

Beatrice Mihaela Niculae, Data & AI Senior Director – DevLead Stage, 3 iunie

Biletele de acces sunt disponibile pe www.devtalks.ro