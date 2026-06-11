Iulian Stanciu vinde participația din eMAG către Prosus. Fondatorul începe o nouă etapă ca investitor

Iulian Stanciu a anunțat vânzarea participației pe care o deținea în grupul eMAG către Prosus, la 17 ani de la preluarea companiei și la 14 ani de la semnarea parteneriatului cu Naspers, actualul Prosus. Tranzacția marchează finalul unei etape importante în dezvoltarea celui mai mare ecosistem de comerț online din regiune și începutul unui nou capitol pentru omul de afaceri român.

După aproape două decenii petrecute la conducerea companiei, Iulian Stanciu spune că își va concentra activitatea pe investiții și pe susținerea antreprenorilor români.

În ultimii 17 ani, eMAG a trecut de la statutul de retailer online local la unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și comerț electronic din Europa Centrală și de Est.

Compania deservește milioane de clienți și mii de comercianți prin intermediul platformei Marketplace și și-a extins activitatea în domenii precum logistica, serviciile financiare și tehnologia.

Potrivit informațiilor prezentate odată cu anunțul tranzacției, eMAG își va continua planurile de dezvoltare și investiții. Pentru actualul an fiscal, grupul are bugetate investiții de aproximativ 1,2 miliarde de lei în tehnologie, infrastructură logistică și servicii financiare.

Iulian Stanciu a transmis că succesul companiei a fost posibil datorită echipei, partenerilor și investitorilor care au susținut dezvoltarea comerțului electronic în regiune. Acesta a arătat că tehnologia dezvoltată la București și extinsă ulterior în alte piețe a contribuit la construirea unui lider regional într-un sector aflat încă într-o etapă de creștere.

„Le mulțumesc colegilor din eMAG, echipei de management care a făcut posibil acest traseu excepțional și partenerilor mei de la Prosus care au susținut dezvoltarea ecommerce-ului local cu acces la capital și know-how în acești ani. Le mulțumesc deopotrivă partenerilor, sellerilor și milioanelor de clienți care au încredere în noi. Toată această tehnologie dezvoltată aici, la București, și exportată regional a creat un campion de tehnologie care va crește în continuare accelerat într-un sector care este încă în primele etape de dezvoltare”, a declarat Iulian Stanciu.

La rândul său, CEO-ul Prosus, Fabricio Bloisi, a declarat că Iulian Stanciu a avut un rol esențial în transformarea eMAG într-un ecosistem regional complex, care include retail, logistică și servicii financiare. Reprezentantul Prosus a precizat că grupul își menține angajamentul de a susține dezvoltarea companiei și în perioada următoare.

„Iulian a transformat eMAG în principalul ecosistem de comerț online din regiune. A extins business-ul în retail, logistică și servicii financiare – o dovadă a viziunii sale antreprenoriale, a implicării și a energiei sale. În numele Prosus, doresc să îi mulțumesc lui Iulian pentru contribuția sa remarcabilă de-a lungul atâtor ani. Suntem mândri de ceea ce am realizat împreună și îi dorim mult succes în următoarea etapă. Ne menținem angajamentul de a colabora strâns cu echipa eMAG și să contribuim, prin AI și logistică de top, la creșterea lor ca lider regional”, a declarat Fabricio Bloisi.

CEO-ul eMAG Group, Tudor Manea, a declarat că transferul integral al participației deținute de Iulian Stanciu către Prosus nu schimbă direcția companiei și nici angajamentul față de piețele pe care activează. El a amintit că Prosus este acționarul majoritar al eMAG de 14 ani și că rămâne alături de obiectivul companiei de a dezvolta comerțul online în regiune.

Manea a subliniat că eMAG își va continua planurile de dezvoltare și investițiile, menționând că pentru următorul an fiscal este prevăzut un buget record de 1,2 miliarde de lei. Potrivit acestuia, cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către infrastructura logistică și de livrare, soluții bazate pe inteligență artificială și servicii financiare.

„La 17 ani de la preluarea eMAG și la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunță transferul integral al participației sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune. De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opțiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiții în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune. Vreau să-i mulțumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”, a declarat Tudor Manea.

După finalizarea tranzacției, Iulian Stanciu intenționează să accelereze investițiile în companii și proiecte care pot genera valoare adăugată în România.

Planurile sale vizează atât finanțarea afacerilor, cât și implicarea în dezvoltarea antreprenoriatului prin mentorat, transfer de know-how și facilitarea accesului la capital.

Omul de afaceri a explicat că România are nevoie de mai multe companii capabile să devină lideri regionali și consideră că dezvoltarea unei infrastructuri solide pentru antreprenori este esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

El a subliniat că experiența acumulată în ultimii ani i-a arătat importanța investițiilor pe termen lung, a educației și a capacității de a depăși perioadele dificile. În opinia sa, dezvoltarea unei afaceri presupune asumarea riscurilor, învățarea din greșeli și construirea unor parteneriate solide.

„Antreprenoriatul bazat pe muncă, educație, inovare și planificarea investițiilor pe termen lung funcționează, aceasta este principala cale de urmat, în timp ce riscul și impredictibilitatea de toate felurile sunt parte din joc. Am trecut prin tot felul de crize, am făcut multe greșeli, am învățat din ele și am mers mai departe. Am avut încredere că se poate, am avut încredere în oameni care au crescut în business împreună cu mine, așa cum și alții au avut încredere în mine. Și am fost norocos să am alături oameni excepționali, colegi, parteneri, mentori și un investitor care a susținut dezvoltarea eMAG prin investiții masive și prin facilitarea accesului la cunoaștere”, a adăugat Stanciu.

Noua direcție reprezintă o continuare a investițiilor realizate deja de Iulian Stanciu prin diverse fonduri și platforme regionale dedicate mediului antreprenorial.

Printre sectoarele pe care intenționează să le susțină în perioada următoare se numără energia, serviciile medicale, industria și tehnologia. De asemenea, acesta va continua să fie interesat de proiecte din zona financiară și de investiții.

Iulian Stanciu consideră că una dintre marile provocări ale economiei românești este lipsa capitalului de risc și a finanțărilor de tip equity, necesare pentru dezvoltarea companiilor aflate în faze de creștere accelerată.

El a afirmat că dorește să contribuie la apariția unor noi companii românești cu potențial regional și că intenționează să reinvestească în economie capitalul obținut în urma acestei tranzacții.