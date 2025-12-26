Fabricio Bloisi a declarat că Prosus este „dispus” să investească suplimentar în sectorul livrărilor de mâncare, ca parte a obiectivului de a crea un „campion tehnologic european” evaluat la 100 de miliarde de dolari. Totuși, potrivit acestuia, planurile grupului sunt limitate de condițiile impuse de Bruxelles.

Comisia Europeană a aprobat tranzacția cu Just Eat doar după ce Prosus a acceptat să reducă participația de 27% deținută în Delivery Hero, rivalul din Berlin, și să renunțe la locul său din consiliul de administrație al companiei, conform Financial Times.

Fabricio Bloisi, CEO-ul Prosus, a subliniat că, după achiziția Just Eat Takeaway și angajamentul de a investi între 10 și 15 miliarde de dolari în Europa, recomandarea autorităților europene de concurență a fost ca grupul să vândă active, ceea ce limitează planurile de extindere în regiune.

Declarațiile lui Bloisi apar într-un context în care tot mai multe companii europene, precum grupurile de telecomunicații Telefónica și Deutsche Telekom, solicită Uniunii Europene să relaxeze regulile privind fuziunile pentru a putea concura mai eficient cu rivalii din SUA și China. Prosus, acționarul majoritar al eMAG, este un grup internațional de investiții în tehnologie, listat la Bursa din Amsterdam și parte a conglomeratului sud-african Naspers, cu participații în sectoare precum livrările de mâncare, comerțul online și serviciile digitale.

Bloisi a subliniat că situația reflectă lipsa implementării recomandărilor raportului din 2024 al lui Mario Draghi privind competitivitatea europeană, care propunea relaxarea regulilor de fuziune pentru a permite formarea unor „campioni europeni”.

„Raportul Draghi spune că avem nevoie de campioni locali. Asta nu este mentalitatea Comisiei Europene de astăzi; mentalitatea este «să ne uităm la concurența internă». Cred că este o mare greșeală”, a declarat Bloisi. „Cred că mentalitatea europeană trebuie să se schimbe, altfel vom deveni irelevanți din punct de vedere tehnologic”, a adăugat el.

În septembrie, Draghi a criticat „inacțiunea” Uniunii Europene din ultimele 12 luni, avertizând că aceasta pune în pericol „nu doar competitivitatea, ci chiar suveranitatea noastră”.