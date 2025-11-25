Uniunea Europeană se pregătește pentru cele mai dificile negocieri bugetare din istorie pentru perioada 2028-2034. Fermierii spun că reforma propusă ar putea slăbi securitatea alimentară a UE, conform reprezentanților Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC).

Aceste subiecte au fost discutate la întâlnirea COPA-COGECA din 18-21 noiembrie 2025. AAC a fost reprezentată de Florentin Bercu, director executiv al UNCSV și vicepreședinte COGECA. La discuții a participat și Oliver Varhelyi, comisar european pentru Sănătate și Bunăstare Animală.

Principalele teme au fost: fondul unic, cadrul financiar multianual, politica agricolă comună pentru 2028-2034, clauzele de siguranță pentru Mercosur, simplificarea actualei PAC, piața unică, practicile comerciale neloiale, mecanismul de ajustare la graniță a carbonului (CBAM) care va afecta prețurile fertilizatorilor de la 1 ianuarie 2026 și viitoarea simplificare în domeniul alimentelor, sănătății și bunăstării animalelor.

Fermierii cred că clauzele propuse pentru Mercosur nu garantează respectarea standardelor pentru produsele importate și că vor fi controlate doar cantități foarte mici (1% din importuri). AAC a spus că aprobarea acordului ar putea fi dată de Parlamentul European în februarie 2026 și că singura șansă de a-l opri sau renegocia este ca mai mult de jumătate din parlamentari să voteze împotrivă.

Reprezentanții organizației au mai spus că negocierile pentru buget vor fi foarte dificile și că fermierii și cooperativele trebuie să fie pregătiți, uniți și puternici. Este posibil ca aceste negocieri să nu se încheie înainte de primăvara lui 2027. Ei insistă să nu crească bugetele pentru administrația europeană, migrație sau extindere și să se mențină cel puțin aceleași sume ca în prezent, actualizate cu inflația, pentru a asigura securitatea alimentară a UE.

Fermierii susțin că propunerea nu ține cont de raportul Draghi legat de competitivitate și de problemele reale și că astfel piața unică și viitorul UE sunt puse în pericol. AAC a avertizat că reforma prezentată nu rezolvă problema principală, ci este doar o soluție aparent simplă pentru statele membre, dar care s-ar putea dovedi nocivă pe termen lung.

Reprezentanții organizațiilor agricole au atras atenția că toate procentele și sumele vor fi recalculare în funcție de bugetul total și că noul cadru financiar 2028-2034 ar putea să nu acopere nici măcar cei 297 de miliarde de euro prevăzuți. Ei au spus că, dacă bugetul total propus este prea mare și nerealist, acesta s-ar putea reduce cu 25%, inclusiv fondurile pentru producția de hrană și mediul rural.

În acest context, fermierii au anunțat că vor organiza proteste mari la Bruxelles pe 18 decembrie 2025, cu aproximativ 10.000 de persoane, pentru a preveni reducerea priorității producției de hrană și deciziile care ar putea afecta agricultura, mediul rural și întreaga populație a UE.

Reprezentanții agriculturii au explicat că, după ce Parlamentul European a acceptat unele ajustări minore, dacă la întâlnirea Premierilor din 18-19 decembrie 2025 nu va exista opoziție puternică, nu se va mai putea schimba structura fondului unic și Politica Agricolă Comună va rămâne cu cei doi piloni (subvenții și investiții) și buget separat pe 7 ani. Aceasta ar putea duce la lipsa de predictibilitate pentru fermieri.

Ei au subliniat că, în ultimii 5 ani, costurile de producție ale fermierilor au crescut cu peste 35%, în timp ce veniturile lor au crescut doar cu 15%, deși prețul hranei a urcat cu 30%.

Florentin Bercu a atras atenția asupra pierderilor mari cauzate de dăunători, spunând că acestea pot ajunge la 45% la porumb și peste 38% la floarea-soarelui, ceea ce înseamnă cel puțin 400 euro pe hectar. El a cerut modificarea Regulamentelor 783, 784 și 785/2018 pentru a permite folosirea temporară a tratamentelor cu neonicotinoide în situații critice.

La rândul său, comisarul european Oliver Varhelyi le-a transmis organizațiilor agricole că înțelege dificultățile și că scopul UE este ca fermierii să aibă succes la finalul anului agricol. Varhelyi a subliniat că UE trebuie să își întărească capacitatea de a asigura hrana și a anunțat că intenționează să permită autorizarea de urgență a unor produse fără limită de timp și că va discuta cu România pentru găsirea unor alternative.

Varhelyi a explicat că EFSA a accelerat procesul de autorizare a produselor și că viitorul regulament „Omnibus” va include măsuri pentru zero reziduuri la substanțele interzise, recunoaștere mutuală mai largă și controale mai stricte la importuri, în special în porturile Rotterdam și Antwerp.

Varhelyi a mai zis că viitoarele propuneri vor ține cont de realitatea de pe teren, vor include perioade de tranziție și sprijin financiar pentru sector, și ar putea introduce recunoașterea echivalenței în materie de bunăstare a animalelor la importuri. Conform lui, UE are cele mai înalte standarde la nivel global, dar apar tot mai multe boli, așa că se ia în calcul schimbarea abordării prin prevenție și utilizarea vaccinurilor ca instrument de protecție.