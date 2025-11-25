Banca Națională a României a anunțat marți, 25 noiembrie 2025, noile cotații valutare, iar acestea evidențiază fluctuații notabile ale leului românesc în raport cu principalele monede internaționale.

Leul a înregistrat o apreciere semnificativă față de francul elvețian, câștigând aproximativ doi bani, astfel că francul a coborât la 5,4466 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din începutul lunii octombrie.

În schimb, moneda națională a pierdut teren față de lira sterlină, care a urcat la 5,7902 lei, marcând cea mai ridicată valoare din primele zile ale lunii noiembrie. De asemenea, leul s-a depreciat și în raport cu euro și dolarul american, cu cotații de 5,0890 lei, respectiv 4,4112 lei.

Pe piața aurului, prețul gramului a urcat cu aproape 10 lei, atingând valoarea de 586,2085 lei, nivelul maxim consemnat în ultimele 11 zile.

Dolarul australian (AUD) – 2,8488

Leva bulgărească (BGN) – 2,6020

Dolarul canadian (CAD) – 3,1259

Francul elvețian (CHF) – 5,4466

Coroana cehă (CZK) – 0,2107

Coroana daneză (DKK) – 0,6813

Lira egipteană (EGP) – 0,0922

Euro (EUR) – 5,0890

Lira sterlină (GBP) – 5,7902

100 Forinți maghiari (HUF) – 1,3321

100 Yeni japonezi (JPY) – 2,8209

Leul moldovenesc (MDL) – 0,2567

Coroana norvegiană (NOK) – 0,4310

Zlotul polonez (PLN) – 1,2033

Rubla rusească (RUB) – 0,0558

Coroana suedeză (SEK) – 0,4612

Lira turcească (TRY) – 0,1038

Dolarul american (USD) – 4,4112

Randul sud-african (ZAR) – 0,2558

Realul brazilian (BRL) – 0,8186

Renminbi-ul chinezesc (CNY) – 0,6226

Rupia indiană (INR) – 0,0495

100 Woni sud-coreeni (KRW) – 0,3010

Peso-ul mexican (MXN) – 0,2389

Dolarul neo-zeelandez (NZD) – 2,4731

Dinarul sârbesc (RSD) – 0,0434

Hryvna ucraineană (UAH) – 0,1041

Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) – 1,2010

Bahtul thailandez (THB) – 0,1365

Dolarul din Hong Kong (HKD) – 0,5672

Shekelul israelian (ILS) – 1,3493

100 Rupii indoneziene (IDR) – 0,0265

Pesoul filipinez (PHP) – 0,0750

100 Coroane islandeze (ISK) – 3,4619

Ringgitul malaysian (MYR) – 1,0669

Dolarul singaporez (SGD) – 3,3879

Gramul de aur (XAU) – 586,2085

DST (XDR) – 5,9846

Banca Națională a României a publicat noile cotații valutare, evidențiind evoluții ușor diferite față de ziua precedentă. Leul românesc s-a apreciat ușor față de dolarul australian, care a urcat de la 2,8431 la 2,8488 lei, precum și față de leva bulgărească și dolarul canadian, cu creșteri mici, dar constante. Cel mai semnificativ câștig al leului s-a înregistrat în raport cu francul elvețian, moneda elvețiană coborând de la 5,4665 la 5,4466 lei.

Pe de altă parte, leul s-a depreciat în fața lirei sterline, care a crescut la 5,7902 lei, și a înregistrat o ușoară depreciere față de euro, ajungând la 5,0890 lei. Dolarul american a urcat ușor, de la 4,4086 la 4,4112 lei, iar evoluții minore de apreciere au fost vizibile și în raport cu zlotul polonez, yenul japonez, realul brazilian, renminbi-ul chinezesc și dolarul neo-zeelandez.

Monede precum rubla rusească sau coroana suedeză au cunoscut o ușoară scădere, în timp ce rupia indiană și lira turcească au rămas stabile. De asemenea, prețul gramului de aur a înregistrat o creștere importantă, de aproape 10 lei, ajungând la 586,2085 lei, marcând nivelul maxim din ultimele 11 zile. DST (SDR) a urcat ușor la 5,9846 lei.