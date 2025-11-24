Startul de săptămână a venit cu o evoluție favorabilă pentru moneda națională, care a închis ziua de luni cu mici aprecieri în fața celor mai importante valute. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cursul euro a coborât la 5,0871 lei, cu puțin sub nivelul anunțat anterior. Mișcarea indică o consolidare ușoară a leului pe piața valutară.

Tendința s-a menținut și în raport cu dolarul american. Cotația acestuia a ajuns la 4,4086 lei, după o scădere de aproape un ban față de închiderea de vineri. Evoluția arată o diminuare a presiunii asupra leului, într-o perioadă în care fluctuațiile valutare rămân sensibile la contextul internațional.

Și francul elvețian, recunoscut pentru stabilitatea sa, a pierdut teren în fața leului. BNR a anunțat un curs de 5,4665 lei pentru moneda elvețiană, marcând o scădere față de valoarea precedentă.

În contrast cu evoluția valutelor, prețul aurului a urcat. Gramul de aur a fost cotat la 576,3538 lei, în creștere față de ședința anterioară. Avansul metalului prețios confirmă interesul investitorilor pentru active considerate sigure, într-un climat economic încă tensionat.

• Dolarul australian (AUD): 2,8431 lei

• Leva bulgărească (BGN): 2,6010 lei

• Dolarul canadian (CAD): 3,1250 lei

• Francul elvețian (CHF): 5,4665 lei

• Coroana cehă (CZK): 0,2103 lei

• Coroana daneză (DKK): 0,6811 lei

• Lira egipteană (EGP): 0,0924 lei

• Euro (EUR): 5,0871 lei

• Lira sterlină (GBP): 5,7716 lei

• 100 Forinți maghiari (HUF): 1,3295 lei

• 100 Yeni japonezi (JPY): 2,8125 lei

• Leul moldovenesc (MDL): 0,2566 lei

• Coroana norvegiană (NOK): 0,4306 lei

• Zlotul polonez (PLN): 1,2020 lei

• Rubla rusească (RUB): 0,0560 lei

• Coroana suedeză (SEK): 0,4621 lei

• Lira turcească (TRY): 0,1038 lei

• Dolarul american (USD): 4,4086 lei

• Randul sud-african (ZAR): 0,2545 lei

• Realul brazilian (BRL): 0,8159 lei

• Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6203 lei

• Rupia indiană (INR): 0,0495 lei

• 100 Woni sud-coreeni (KRW): 0,2984 lei

• Peso-ul mexican (MXN): 0,2387 lei

• Dolarul neo-zeelandez (NZD): 2,4710 lei

• Dinarul sârbesc (RSD): 0,0433 lei

• Hryvna ucraineană (UAH): 0,1038 lei

• Dirhamul Emiratelor Arabe (AED): 1,2003 lei

• Bahtul thailandez (THB): 0,1356 lei

• Dolarul din Hong Kong (HKD): 0,5664 lei

• Shekelul israelian (ILS): 1,3444 lei

• 100 Rupii indoneziene (IDR): 0,0264 lei

• Pesoul filipinez (PHP): 0,0748 lei

• 100 Coroane islandeze (ISK): 3,4606 lei

• Ringgitul malaysian (MYR): 1,0645 lei

• Dolarul singaporez (SGD): 3,3790 lei

• Gramul de aur (XAU): 576,3538 lei

• DST (XDR): 5,9773 lei