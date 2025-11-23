Românii se pregătesc de un final de an cu scumpiri, atât la alimente, cât și la produsele nealimentare. Comercianții estimează că un coș obișnuit de cumpărături, care acum costă aproximativ 250 de lei, ar putea ajunge la 280 de lei până la sfârșitul lunii. Această creștere vine din ajustările făcute deja de furnizori, care au transmis magazinelor noile grile de preț.

Carnea este categoria unde majorările sunt cele mai mari. Carnea de pui ar urma să se scumpească cu aproximativ 12%, iar cea de curcan cu 7%. În magazine, specialiștii estimează că aceste procente se vor vedea mai accentuat și că produsele din carne vor fi chiar și cu 20% mai scumpe față de perioada actuală.

De exemplu, un kilogram de carne care astăzi are un preț de 45 de lei poate urca până la 54 de lei în perioada următoare.

Nu sunt ocolite nici băuturile. Atât băuturile acidulate, cât și cele spirtoase sau șampania vor avea prețuri mai mari. Majorările anunțate sunt între 5% și 15%, în funcție de categoria de produse și de costurile de aprovizionare ale fiecărui producător. Scumpirile vin într-un moment în care consumul este în mod tradițional ridicat, iar cererea se intensifică înaintea sărbătorilor.

La categoria alimentelor de bază se observă creșteri suplimentare. Ouăle, legumele și produsele de post urmează să fie mai scumpe cu aproximativ 6%. Aceste ajustări vin după discuțiile din retail despre costuri crescute pe lanțul de producție, dar și despre cheltuieli logistice mai mari în ultima perioadă.

Nici prețurile produselor nealimentare nu rămân pe loc. Detergenții vor avea prețuri mai ridicate, creșterea anunțată fiind de aproximativ 5%.

Banca Națională a României a transmis în raportul trimestrial că rata anuală a inflației este estimată la 9,6% la finalul acestui an. Pentru decembrie 2026, valoarea prognozată este de 3,7%, iar pentru trimestrul al treilea din 2027, inflația este estimată la 2,9%.

Instituția precizează că scumpirea energiei electrice din luna iulie și creșterea impozitelor indirecte din august mențin inflația la niveluri ridicate, cu o ușoară tendință de temperare până la jumătatea anului viitor.

Pe termen mediu, BNR estimează o reducere graduală a inflației, influențată de măsurile fiscale restrictive care au diminuat cererea. Comparativ cu prognoza din luna august, valorile actuale sunt mai ridicate pe întreg intervalul analizat.

Raportul arată diferențe de 0,8 puncte procentuale pentru finalul anului curent, de 0,7 puncte procentuale pentru decembrie 2026 și de 0,3 puncte procentuale pentru trimestrul al doilea din 2027.