Întrebat cum ar putea arăta situația economică la finalul anului, Cristian Păun considera că decizia de creștere a taxelor a fost luată într-un moment profund greșit. El afirma că „am ales cel mai prost moment să creștem taxele” și că efectul asupra bugetului a fost foarte redus, într-o economie aflată în scădere.

În opinia lui, o nouă majorare fiscală nu ar aduce încasări mai mari, ci ar afecta suplimentar partea de economie care generează venituri.

„Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. S-a și văzut că n-am încasat semnificativ mai mult taxe la buget, pentru că n-ai cum, cu economie care se prăbușește. Deci, nu ne-am atins scopul cu acele taxe decât parțial, ceea ce înseamnă că o nouă creștere de taxe nu va duce la și mai multe încasări la bugetul statului, dimpotrivă, va distruge și mai mult din partea economiei care contează”, a spus el la Digi24.

Economistul considera că politicienii ar trebui să verifice efectele reale ale măsurilor luate înainte de a reveni cu alte creșteri de taxe. El spunea că liderii politici ar trebui „să se uite la efectul pe care l-au avut creșterile de taxe din acest an” și să se concentreze pe reforme, pe care le vedea amânate sau evitate.

„Eu cred că politicienii aceștia ar trebui să se uite la efectul pe care l-au avut creșterile de taxe din acest an, de acolo să se înhame și mai abitir la reformele de care vedem că fug.”

Cristian Păun considera că situația actuală a României reflectă incapacitatea clasei politice de a moderniza statul. El afirma că România „arată cum arată” din cauza unei clase politice pe care o descria ca fiind nepregătită pentru reforme.

„Astăzi România arată cum arată în primul și în primul rând din vina clasei politice, o clasă politică impotentă și deloc interesată de modernizarea României și o să vedem posibil taxe mai mari, că atâta știu. Adică nu, nu au alte capacități de-a face alte lucruri decât creșterea acestor taxe”, a spus Păun.

În acest context, susținea că politicienii vor continua să ia în calcul creșteri suplimentare de taxe, pe care le vedea ca fiind singura soluție propusă în mod constant.

În opinia lui, politicienii consideră mereu că taxele sunt insuficiente și că românii achită prea puține impozite. Această percepție, spunea el, alimentează deciziile repetate de majorare fiscală.

„Ei mereu consideră că taxele sunt mici, sunt puține, românii plătesc prea puține taxe, deci, în consecință, ei trebuie să mai crească din taxe, că încă nu plătim suficient de multe taxe care să adune bani semnificativ la bugetul statului.”

Economistul explica faptul că majorările de taxe nu au generat o creștere reală a încasărilor la buget. El menționa o creștere nominală a veniturilor din TVA, dar afirma că această evoluție este determinată în mare parte de creșterea prețurilor, unde TVA este automat inclus. Din această perspectivă, considera că nu există o performanță fiscală semnificativă.

„Avem o creștere nominală cel puțin pe partea de TVA, că aceea este taxa principală care a crescut, dar gândiți-vă că această creștere de TVA, de încasări prin TVA, nu este semnificativ mai mare decât cea de anul trecut și, în continuare, este la limită, dacă o comparăm cu inflația, adică până la urmă ai încasat TVA mai mult din prețuri, care au crescut ca urmare a înglobării acestui TVA acolo”, susține el.

Cristian Păun subliniază că măsurile fiscale adoptate nu au redus evaziunea, iar majorarea taxelor determină adesea o creștere a fenomenului. El afirma că evaziunea crește atunci când taxele cresc, iar ascunderea veniturilor devine mai atractivă în contextul fiscal actual.

El considera că statul nu a reușit să colecteze mai eficient taxele după majorările recente și că fenomenul se poate intensifica pe măsură ce povara fiscală crește.