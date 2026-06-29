Indicatorul de încredere în economie a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. CFA România avertizează asupra riscului de recesiune și inflație ridicată

Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu, iar încrederea analiștilor financiari în evoluția economiei a coborât la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani. Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România se află în prezent la valori comparabile cu cele înregistrate în perioade marcate de crize politice, pandemie sau tensiuni economice majore.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, avertizează că economia dă semne de încetinire accentuată, iar prognozele indică posibilitatea unei recesiuni în 2026, în timp ce inflația este așteptată să rămână la un nivel ridicat.

Potrivit lui Adrian Codirlașu, actualul nivel al Indicatorului de Încredere Macroeconomică este unul dintre cele mai reduse din ultimii ani și amintește de perioade în care economia României s-a confruntat cu șocuri importante.

„Începând cu 2024, indicatorul a avut valori reduse care indicau o situaţie incertă în economie şi în aceşti ani am avut recesiuni tehnice, iar anul acesta chiar avem o uşoară recesiune. Deci cumva a anticipat această creştere modestă a PIB-ului, recesiunea tehnică precum şi recesiunea actuală. A mai fost la un nivel foarte redus în 2012, atunci când am avut o criză politică. A mai fost în 2018, pe final de an, când s-a încercat naţionalizarea fondurilor de pensii Pilon II. De asemenea, au mai fost situaţii de valori reduse în pandemie şi la începutul războiului din Ucraina. Cel mai jos nivel a fost la începutul pandemiei de coronavirus, în 2020″, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

Analiza sugerează că indicatorul a anticipat, în mai multe rânduri, perioadele de încetinire economică, ceea ce face ca actuala evoluție să fie urmărită cu atenție de economiști și investitori.

Pe lângă scăderea încrederii, prognozele economice indică o posibilă contracție a economiei.

Adrian Codirlașu afirmă că cele mai recente estimări arată că produsul intern brut ar putea intra în teritoriu negativ.

„De asemenea, în ultima prognoză PIB-ul pare că intră într-un teritoriu negativ şi anul acesta s-ar putea să existe o uşoară recesiune.”

În opinia sa, economia românească se confruntă deja cu efectele unei încetiniri accentuate, după mai multe trimestre în care creșterea economică a fost modestă.

Pe lângă perspectivele privind economia, membrii CFA România și-au revizuit și estimările referitoare la cursul de schimb și la inflație.

Potrivit președintelui organizației, deprecierea recentă a monedei naționale a fost deja inclusă în prognozele analiștilor.

„De asemenea, s-au ajustat anticipările privind evoluţia cursului de schimb. Am avut episod de depreciere, aceste informaţii au fost incluse în anticipaţiile membrilor noştri şi avem un curs anticipat pe următoarele 12 luni undeva la 5,35 lei/euro. De asemenea, este anticipată o inflaţie care rămâne la un nivel ridicat. Pe un orizont de 12 luni, de exemplu, inflaţia anticipată rămâne la peste 7%”, a menţionat acesta.

Estimările indică astfel că presiunile asupra prețurilor și asupra cursului valutar ar putea continua și în perioada următoare.

În analiza sa, președintele CFA România susține că principala problemă structurală a economiei rămâne deficitul bugetar, care contribuie la menținerea inflației la un nivel ridicat.

„Este o problemă structurală la noi. Inflaţia este însă legată de o altă problemă structurală, deficitul bugetar.”

Acesta estimează că economia României ar putea încheia anul cu o scădere cuprinsă între 0,5% și 1%.

„Pentru PIB anticipaţia mea este că vom avea o scădere, o recesiune, mă rog, spun lucrul acesta de anul trecut. Am putea consemna undeva între 0,5% şi 1% scădere economică în acest an. Asta arată cifrele acum.”

Economistul consideră că România se află într-o situație dificilă, caracterizată simultan de inflație ridicată și contracție economică.

„Suntem în situaţie de stagflaţie, adică inflaţia e mare, economia scade. E cea mai rea combinaţie pentru că politicile standard nu funcţionează.”

În opinia lui Adrian Codirlașu, ieșirea din această situație presupune continuarea consolidării fiscale, însă prin reducerea cheltuielilor publice și nu prin majorarea taxelor.

„Singurul lucru care ar funcţiona este reducerea în continuare a deficitului bugetar, însă prin reducerea cheltuielilor, pentru că dacă creştem veniturile înseamnă că generăm inflaţie şi mai mare, majorăm taxele, ceea ce va pune presiune şi mai mare pe economie”, a mai afirmat Adrian Codirlaşu.

Potrivit președintelui CFA România, echilibrarea finanțelor publice rămâne esențială pentru limitarea inflației și pentru revenirea economiei pe o traiectorie de creștere sustenabilă.