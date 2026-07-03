Salariul minim crește, dar presiunea pe bugetele românilor rămâne. Ce efecte reale va avea majorarea de la 1 iulie asupra prețurilor și nivelului de trai

Salariul minim brut pe economie a fost majorat de la 1 iulie 2026, iar peste 830.000 de angajați vor încasa venituri mai mari. Impactul măsurii depășește însă suma care ajunge în buzunarele salariaților și se va resimți în întreaga economie. Specialiștii avertizează că noua majorare poate influența costurile companiilor, piața muncii și evoluția inflației, în timp ce diferența dintre venituri și costul unui trai decent rămâne considerabilă.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună, ceea ce reprezintă o majorare de 275 de lei brut, respectiv 6,8%. După aplicarea facilității fiscale de 200 de lei neimpozabili, salariul minim net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 125 de lei în venitul lunar al angajaților.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, peste 831.000 de salariați erau remunerați cu salariul minim în luna martie, însă autoritățile estimează că efectele majorării se vor extinde asupra a aproximativ 1,76 milioane de angajați. Explicația este că salariul minim reprezintă un reper utilizat în stabilirea grilelor salariale din numeroase domenii, inclusiv pentru pozițiile aflate imediat deasupra acestui prag.

Profesorul de economie mondială Christian Năsulea explică faptul că influența salariului minim depășește cu mult categoria angajaților remunerați la acest nivel.

„În România, salariul minim pe economie este un fel de punct de referință la care se raportează multe alte salarii. Nu toate, dar multe. Pe de o parte, în sectorul public sunt salarii care sunt raportate la salariul minim sau, cel puțin, acesta reprezintă un reper important. Ulterior, prin comparație, atunci când cresc salariile într-un domeniu sau într-o anumită zonă, ori cresc salariile la stat, există tendința de a folosi această referință și pentru sectorul privat. Chiar dacă nu există o regulă clară sau o lege care să spună că așa trebuie să funcționeze lucrurile, acesta este un fenomen care apare în mod natural pe orice piață în care există un salariu minim. Nu toate țările au un astfel de mecanism”, a explicat Christian Năsulea pentru Adevărul.

Cu alte cuvinte, o majorare a salariului minim produce, în timp, presiuni și asupra salariilor situate imediat peste acest nivel. Angajații cu experiență solicită, la rândul lor, ajustări salariale pentru a păstra diferențele dintre nivelurile de calificare, iar companiile sunt nevoite să își recalibreze grilele de salarizare.

Acest efect generează costuri suplimentare pentru angajatori, iar impactul diferă semnificativ în funcție de domeniul de activitate și de marjele de profit.

În sectoarele în care costurile salariale reprezintă o pondere importantă din cheltuielile totale, firmele au la dispoziție puține variante: absorb costurile prin reducerea profitului, majorează prețurile produselor și serviciilor sau reduc numărul de angajați.

Christian Năsulea atrage atenția că unele activități pot deveni mai puțin rentabile odată cu majorarea salariului minim, ceea ce accelerează investițiile în automatizare.

„În anumite sectoare cu marje mici de profit (…) se poate depăși pragul la care munca umană nu mai este rentabilă. În astfel de cazuri devine mai justificată investiția într-un înlocuitor tehnologic sau chiar închiderea activității respective”, a subliniat economistul.

Cele mai expuse sunt afacerile mici, care dispun de resurse financiare limitate și funcționează cu marje reduse de profit. În schimb, marile companii reușesc, în general, să absoarbă mai ușor creșterea costurilor salariale, mai ales dacă salariile practicate erau deja peste nivelul minim.

Profesorul de economie atrage însă atenția că efectele asupra pieței muncii nu trebuie analizate izolat. Restructurările din industrii precum cea auto au cauze proprii, iar modificările produse de salariul minim se suprapun peste evoluțiile economice generale.

Din perspectiva macroeconomică, noul mecanism european de stabilire a salariului minim aduce mai multă predictibilitate decât vechile decizii luate exclusiv pe criterii politice. Totuși, aplicarea formulei într-o economie care traversează o perioadă de încetinire ridică semne de întrebare.

„Nu mai avem creșteri arbitrare, decise politic și fără legătură cu realitățile economice. (…) România traversează în prezent o perioadă de stagnare economică (…) iar acesta este un motiv obiectiv pentru care s-ar fi putut argumenta că era mai bine ca salariul minim să nu fie majorat”, a avertizat Christian Năsulea.

Pe lângă presiunea asupra companiilor, economistul estimează că efectele se vor reflecta și în evoluția prețurilor.

„Este aproape o certitudine că vom vedea acest efect în inflație. (…) Într-o economie aflată în stagnare, în care producția de bunuri și servicii nu avansează, mai mulți bani în circulație înseamnă exact definiția clasică a inflației”, a explicat profesorul.

Astfel, deși majorarea salariului minim aduce venituri mai mari pentru sute de mii de angajați, impactul final depinde și de ritmul în care vor evolua prețurile produselor și serviciilor în lunile următoare. În practică, puterea reală de cumpărare nu este determinată doar de valoarea salariului, ci și de costurile pe care fiecare gospodărie trebuie să le suporte pentru cheltuielile de zi cu zi.

Creșterea salariului minim este una dintre cele mai urmărite măsuri economice, însă ea nu oferă imaginea completă asupra nivelului de trai din România. La fel de important este modul în care sunt distribuite veniturile în piața muncii și diferența dintre salariul mediu și cel încasat de angajatul obișnuit.

Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că, în aprilie 2026, câștigul salarial mediu net a fost de 5.843 de lei, iar salariul mediu brut a ajuns la 9.740 de lei. La prima vedere, cifrele pot sugera că veniturile românilor au crescut semnificativ. În realitate, media este influențată de salariile foarte mari din domenii precum IT, energie, servicii financiare, management sau marile companii, fără să reflecte situația majorității angajaților.

Din acest motiv, economiștii consideră că salariul median descrie mai fidel realitatea din piața muncii. Acesta reprezintă valoarea care împarte angajații în două categorii egale: jumătate câștigă mai puțin, iar jumătate câștigă mai mult.

Deși Institutul Național de Statistică nu publică lunar salariul median, estimările bazate pe distribuția veniturilor plasează acest indicator în intervalul 4.000-4.300 de lei net pe lună, cu peste 1.500 de lei sub salariul mediu raportat oficial.

Diferența explică de ce mulți români nu se regăsesc în statisticile prezentate la nivel național. În timp ce salariul mediu este util pentru evaluarea economiei în ansamblu, salariul median reflectă mult mai bine nivelul veniturilor obținute de angajatul obișnuit.

Disparitățile devin și mai evidente atunci când sunt analizate datele la nivel județean. Bucureștiul conduce detașat, cu un salariu mediu net de peste 8.000 de lei, urmat de Cluj, Timiș și Sibiu, județe susținute de investiții în industrie, servicii și tehnologie.

La polul opus se află județe precum Teleorman, Vaslui, Suceava sau Vrancea, unde salariile medii se situează în jurul valorii de 4.200-4.300 de lei net, foarte aproape de nivelul estimat al salariului median și cu mult sub media națională.

Aceste diferențe arată că majorarea salariului minim nu produce aceleași efecte în toate regiunile țării. În județele cu venituri reduse, creșterea salariului poate avea un impact mai vizibil asupra bugetelor familiilor, însă pune o presiune mai mare asupra întreprinderilor mici, care operează cu marje de profit reduse.

Dincolo de evoluția salariilor, adevărata măsură a bunăstării rămâne puterea de cumpărare. În ultimii ani, veniturile au crescut, însă aceeași tendință a fost înregistrată și în cazul prețurilor la alimente, utilități, chirii, transport și servicii.

În aceste condiții, suma înscrisă pe fluturașul de salariu nu este suficientă pentru a evalua nivelul de trai. Pentru majoritatea angajaților contează cât rămâne disponibil după plata tuturor cheltuielilor lunare, iar această diferență este influențată direct de costul vieții.

Imaginea devine și mai clară atunci când noul salariu minim este comparat cu valoarea coșului minim pentru un trai decent, indicator utilizat de specialiști pentru a estima cheltuielile necesare unei gospodării.

Coșul minim de trai decent include nu doar cheltuielile esențiale pentru hrană, locuință și utilități, ci și costurile pentru transport, sănătate, îmbrăcăminte, educație, timp liber și o rezervă financiară destinată situațiilor neprevăzute. Spre deosebire de coșul de subzistență, acesta urmărește nivelul de venit necesar unei vieți normale, nu doar supraviețuirii.

Potrivit calculelor realizate de Cartel Alfa și Fundația Friedrich Ebert, un adult care locuiește singur are nevoie de aproximativ 3.800-4.500 de lei net pe lună pentru un trai decent. Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, necesarul lunar ajunge la aproximativ 9.000-10.500 de lei.

Prin comparație, salariul minim net, majorat la aproximativ 2.699 de lei, rămâne cu peste o mie de lei sub pragul estimat pentru un adult singur.

Această diferență explică de ce majorarea veniturilor este resimțită diferit de la un angajat la altul. Pentru persoanele care locuiesc în orașe mari, unde chiriile și costurile serviciilor sunt ridicate, salariul minim poate acoperi cu dificultate cheltuielile de bază. Presiunea este și mai mare în cazul familiilor cu copii, unde bugetul trebuie împărțit între locuință, alimente, educație și alte cheltuieli curente.

În același timp, majorarea salariului minim nu înseamnă automat că toți angajații vor beneficia de creșteri proporționale ale veniturilor. În multe companii, ajustarea pragului minim reduce diferențele dintre salariile de încadrare și cele ale angajaților cu experiență, ceea ce poate determina noi negocieri salariale și costuri suplimentare pentru angajatori.

Pentru mediul de afaceri, impactul nu se limitează la valoarea brută a salariului. Odată cu majorarea la 4.325 de lei, costul total suportat de angajator pentru un salariat plătit cu salariul minim depășește 4.400 de lei, după includerea contribuției asiguratorii pentru muncă.

Cele mai expuse sunt domeniile în care un număr mare de angajați este remunerat la nivelul salariului minim, precum retailul, producția, agricultura, logistica, serviciile de pază și curățenie sau sectorul HoReCa. În aceste cazuri, companiile trebuie să decidă dacă absorb costurile suplimentare, transferă o parte din acestea în prețurile produselor și serviciilor sau își reorganizează activitatea.

În final, efectele majorării salariului minim vor depinde de echilibrul dintre evoluția salariilor și cea a prețurilor. Deși veniturile cresc pentru sute de mii de angajați, nivelul real de trai este determinat de puterea de cumpărare, iar aceasta continuă să fie influențată de inflație, de costul locuințelor și de cheltuielile curente ale fiecărei gospodării.