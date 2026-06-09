CNSP anunță salarii mai mari în 2026. Puterea de cumpărare rămâne sub presiunea inflației

CNSP estimează că salariul mediu brut din România va ajunge la 9.217 lei în 2026, în creștere cu 5,8% față de anul precedent. Datele sunt incluse în Prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de instituție. Deși veniturile nominale vor continua să crească, specialiștii avertizează că inflația va limita efectele asupra puterii de cumpărare. În același timp, piața muncii traversează o perioadă de ajustare, marcată de reducerea numărului de salariați și creșterea șomajului.

Potrivit prognozei publicate de CNSP, câștigul salarial mediu brut va înregistra anul viitor o creștere de 5,8%, până la nivelul de 9.217 lei. Evoluția este descrisă drept una moderată, în contextul măsurilor de control al cheltuielilor salariale și al necesității menținerii echilibrului fiscal.

Documentul arată că avansul salariilor va fi influențat de condițiile economice generale, în special de inflație și de constrângerile bugetare. În acest context, majorările salariale vor fi mai temperate decât în anii anteriori, iar efectele asupra nivelului de trai vor fi limitate.

„Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal şi de presiunile inflaţioniste. Sectorul concurenţial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenţia salariaţilor în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025. Câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ, fiind determinat de interacţiunea dintre creşterile nominale moderate ale câştigurilor şi dinamica preţurilor. Deşi ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat”, se menţionează în Nota aferentă prognozei.

Specialiștii instituției subliniază că, în pofida creșterilor nominale, veniturile reale ale populației vor continua să fie afectate de nivelul ridicat al prețurilor, ceea ce va reduce beneficiile resimțite efectiv de salariați.

Unul dintre factorii care vor susține evoluția veniturilor este creșterea salariului minim brut pe economie. Conform estimărilor incluse în prognoză, acesta va fi majorat cu 6,8%, până la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026.

Măsura este destinată creșterii veniturilor pentru o parte importantă a forței de muncă, însă impactul asupra câștigului salarial mediu la nivelul întregii economii va fi limitat.

„Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 cu 6,8%, până la un nivel de 4.325 lei, va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forţei de muncă, cu efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei (HG nr.146/2026)”, menţionează CNSP.

Pentru anul 2027, instituția estimează o revenire mai consistentă a salariilor peste rata inflației, însă această evoluție va depinde de succesul măsurilor de consolidare fiscală și de diminuarea presiunilor inflaționiste.

În sectorul privat, ritmul de creștere a salariilor va continua să fie diferit de la o industrie la alta. Domeniile competitive vor menține politici salariale atractive pentru atragerea și păstrarea angajaților, în timp ce sectoarele tradiționale vor adopta o abordare mai prudentă, influențată de costurile cu forța de muncă.

Pe termen mediu, prognoza indică o creștere medie anuală a câștigului salarial brut de 5,9%, ceea ce ar putea susține o majorare a puterii de cumpărare cu aproximativ 2,6%.

Datele prezentate de CNSP arată că evoluția salariilor este strâns legată de situația de pe piața muncii, care traversează o perioadă de ajustare. În prima parte a anului, dinamica veniturilor a fost influențată de stagnarea salariilor din sectorul public și de creșterile moderate din mediul privat.

Instituția evidențiază că salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice au rămas la nivelul lunii decembrie 2025, în baza prevederilor Legii nr. 141/2025.

„Câştigurile salariale în prima parte a anului 2026 au evoluat moderat pe ansamblu, influenţate de contrastul dintre stagnarea din sectorul bugetar şi dinamica prudentă din cel privat. Cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a menţinut la acelaşi nivel cu luna decembrie 2025 (Legea nr. 141/2025). În acest context, al inflaţiei ridicate (+9,6%), puterea de cumpărare determinată de câştigul salarial net real a suferit o reducere consistentă (-5,2%), efectul imediat fiind vizibil asupra reducerii PIB (-1,7%) şi a consumului privat în primul trimestru”, explică CNSP.

Prognoza arată că, începând din a doua jumătate a anului 2025, companiile au devenit mai prudente în privința recrutărilor, pe fondul incertitudinilor economice. Pentru 2026 este estimată o reducere a numărului mediu de salariați cu aproximativ 28.000 de persoane, ceea ce va conduce la o rată a șomajului BIM de 6,3%.

Totodată, primele trei luni ale anului 2026 au adus o scădere de aproximativ 60.000 de salariați comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Cel mai mare recul, de peste 50.000 de persoane, a fost înregistrat în industrie, sector care continuă să aibă un rol major în economia românească.

Numărul mediu de salariați este estimat la 6,67 milioane de persoane în 2026, urmând să crească la 6,71 milioane în 2027, la 6,784 milioane în 2028 și la 6,83 milioane în 2029.

În același timp, populația ocupată totală este prognozată la 7,655 milioane de persoane în acest an, în scădere cu 0,5% față de 2025.

Pe termen mediu, CNSP estimează o evoluție pozitivă a pieței muncii. În intervalul 2027-2029, populația ocupată ar urma să avanseze cu un ritm mediu anual de 0,4%, în timp ce numărul salariaților va crește cu aproximativ 0,8% pe an. Rata șomajului BIM este prognozată să coboare gradual la 5,9% în 2027, 5,5% în 2028 și 5,3% la finalul orizontului de prognoză.