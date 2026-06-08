Decizia care îi privește pe mii de profesori implicați în examenele naționale: ce prevede noul proiect

Profesorii care participă la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat în 2026, inclusiv cadrele didactice care corectează lucrările, vor fi remunerați la același nivel ca în ultimii doi ani. Prevederea apare într-un proiect de ordin al Ministerului Educației, aflat pe agenda ședinței Comisiei de Dialog Social.

Potrivit edupedu.ro., documentul păstrează toate valorile stabilite în 2024, moment în care indemnizațiile pentru activitățile legate de examenele naționale au fost majorate. Tot atunci au fost introduse noi funcții asociate procesului de evaluare digitalizată.

Între timp, evoluția inflației a redus valoarea reală a acestor venituri suplimentare. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025. Proiectul nu include nicio prevedere referitoare la actualizarea sumelor acordate personalului implicat în examenele naționale.

Cadrele didactice care vor evalua lucrările de la Evaluarea Națională vor continua să primească 18 lei pentru fiecare lucrare corectată. În cazul examenului de Bacalaureat, remunerația se menține la 25 de lei pentru fiecare lucrare evaluată.

Pentru activitatea desfășurată la Evaluarea Națională, profesorii care au rol de asistenți vor fi plătiți cu 150 de lei pe zi. Asistenții care dețin competențe digitale și se ocupă de scanarea și încărcarea lucrărilor în sistemul electronic de evaluare vor primi 180 de lei pe zi.

La Bacalaureat, plata pentru asistenți rămâne la 210 lei pe zi. Cei care îndeplinesc atribuții legate de procesarea digitală a lucrărilor vor beneficia de o indemnizație de 250 de lei pe zi. Valorile prevăzute în proiect sunt identice cu cele aflate în vigoare în prezent.

Neschimbate rămân și sumele acordate persoanelor care coordonează comisiile de examen. La Evaluarea Națională, președinții centrelor de evaluare vor primi 1.900 de lei pentru comisiile care gestionează până la 1.000 de candidați și 2.000 de lei pentru cele care depășesc acest prag.

În cazul examenului de Bacalaureat, președinții centrelor de examen vor beneficia de o indemnizație de 1.900 de lei pentru comisiile cu cel mult 100 de candidați și de 2.030 de lei pentru cele care au peste 100 de candidați.

Pentru centrele zonale de evaluare, remunerația este stabilită la 2.900 de lei, respectiv 3.030 de lei, în funcție de numărul candidaților repartizați. Proiectul menține și posturile create după implementarea sistemului de evaluare digitalizată.

La Evaluarea Națională, secretarul sau operatorul care gestionează platforma de evaluare digitalizată va primi 1.500 de lei. Responsabilul județean pentru administrarea platformei informatice va fi remunerat cu 2.000 de lei.

Pentru examenul de Bacalaureat, secretarul ori membrul desemnat să utilizeze aplicația informatică dedicată examenelor naționale va încasa 1.800 de lei. Responsabilul județean pentru platforma digitalizată va primi 2.200 de lei. Aceste valori sunt identice cu cele introduse în 2024, anul în care procesul de corectare electronică a fost extins și au fost definite noi atribuții pentru personalul implicat.

Ultima modificare a sumelor acordate profesorilor pentru activitatea desfășurată la examenele naționale a fost realizată în 2024. Atunci, plata pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională a crescut de la 12 lei la 18 lei pentru fiecare lucrare, iar la Bacalaureat de la 18 lei la 25 de lei.

Tot în aceeași perioadă au fost introduse funcțiile de asistent cu competențe digitale, responsabili ai platformelor de evaluare și alte roluri necesare funcționării noului sistem electronic de corectare. Proiectul aflat în consultare publică nu conține însă măsuri de indexare sau majorare a acestor indemnizații.

În consecință, profesorii implicați în organizarea și desfășurarea examenelor naționale vor primi în 2026 aceleași sume nominale stabilite în urmă cu doi ani, în condițiile în care costul vieții a continuat să crească în această perioadă.

Documentul stabilește și modalitatea de plată a activităților desfășurate în comisiile de examen. Remunerația poate fi acordată fie prin contract civil de prestări servicii pentru activități independente ocazionale, fie prin unitatea de învățământ sau inspectoratul școlar unde cadrul didactic are funcția de bază, pe baza unei adeverințe emise de centrul de examen. De asemenea, personalul care participă la organizarea examenelor naționale trebuie să recupereze activitățile corespunzătoare funcției de bază desfășurate în perioada respectivă.