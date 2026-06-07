Când au fost introduse concediile de odihnă plătite în România și Franța

Anul 2024 marchează 90 de ani de la introducerea concediilor plătite în Franța, un drept care a transformat modul în care angajații pot beneficia de perioade de odihnă. Cu toate acestea, accesul la concedii variază semnificativ în funcție de categoria socio-profesională și nivelul veniturilor. În România, concediile plătite au fost reglementate mai târziu, iar evoluția lor reflectă particularitățile economice și sociale ale țării.

În Franța, dreptul la concediu plătit a fost instituit printr-o lege adoptată în iunie 1936, oferind angajaților posibilitatea de a lua concediu cu plată pentru prima dată la scară largă. Astăzi, o proporție mare dintre francezi beneficiază de aceste drepturi, însă decalajele sociale persistă. Datele arată că 42% dintre angajați nu pot pleca în vacanță din cauza resurselor financiare insuficiente, în timp ce 76% dintre cei cu venituri ridicate își permit concedii regulate.

În România, reglementările privind concediul de odihnă au fost adoptate în mod unitar abia în 1967, aplicate din anul următor. Concediul plătit pentru creșterea copilului a fost introdus mult mai târziu, în 1990, reflectând o evoluție legislativă distinctă față de Franța. Astfel, drepturile privind concediile au fost implementate treptat, în contextul transformărilor sociale și economice post-comuniste.

Costurile asociate vacanțelor, cum ar fi cazarea, transportul și activitățile recreative, constituie un factor important în decizia de a beneficia de concediu. Studiile din Franța indică faptul că 78% dintre cadrele superioare își pot permite concedii, comparativ cu 47% dintre muncitori. Pentru angajații cu venituri sub 1.285 euro lunar, numai 42% reușesc să plece în vacanță, iar acest procent crește gradual odată cu veniturile.

În România, dificultățile financiare sunt adesea un obstacol pentru accesul la concedii plătite. Deși legislația asigură un concediu minim de 20 de zile lucrătoare, cheltuielile suplimentare legate de vacanțe pot limita accesul pentru persoanele cu venituri mici. Astfel, diferențele sociale și economice influențează în continuare posibilitatea românilor de a se bucura de perioade de odihnă.

În Franța, cadrele superioare și profesiile intermediare au cel mai ridicat procentaj al celor care beneficiază de concedii plătite (78% și respectiv 72%). În contrast, doar 47% dintre muncitori și 38% dintre persoanele fără loc de muncă pleacă în vacanță, evidențiind un impact semnificativ al mediului social asupra accesului la odihnă.

În România, categoria socio-profesională și veniturile influențează, de asemenea, accesul la concedii. Puțin peste legislația minimă, accesul efectiv la odihnă poate depinde de condițiile economice ale angajatului și de sectorul în care activează. Aceste diferențe reflectă o realitate similară cu cea observată în Franța, deși cu o istorie legislativă mai recentă.

Reglementările privind concediul de odihnă în România au început cu forme incipiente în perioada interbelică, dar s-au clarificat prin legea din 1967, care stabilea o durată cuprinsă între 15 și 24 de zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă. În prezent, Codul Muncii garantează un concediu anual minim de 20 de zile lucrătoare pentru toți salariații.

Concediul plătit pentru creșterea copilului a fost introdus prin Decretul-lege nr. 31/1990 și a suferit modificări legislative de-a lungul anilor, menite să extindă durata și tipurile de indemnizații pentru părinți. Recent, legislația românească a inclus noi tipuri de concedii plătite, cum ar fi concediul de îngrijitor, care sprijină angajații care oferă îngrijire unei rude sau unei persoane din aceeași gospodărie.

În Franța, dreptul la concediu plătit a fost un element esențial al politicilor sociale de după al Doilea Război Mondial, devenind un standard pentru protecția angajaților. România, cu o istorie legislativă mai recentă și un context socio-economic diferit, continuă să dezvolte cadrul legal pentru a răspunde nevoilor angajaților.

Atât în Franța, cât și în România, costurile asociate vacanțelor și diferențele socio-economice rămân factori importanți care influențează accesul la concedii. În România, provocările legate de nivelul veniturilor și de structura pieței muncii accentuează aceste inegalități, subliniind necesitatea unor politici care să asigure accesul echitabil la perioade de odihnă.