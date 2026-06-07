Evaluarea Națională, Bacalaureat: 2026. Elevii încep perioada examenelor

Evaluarea Națională, Bacalaureat: 2026. Calendarul oficial a fost publicat, iar schimbările privind admiterea la liceu și criteriile de departajare pot influența decisiv viitorul candidaților. Află cele mai importante informații și termene-limită.

Evaluarea Națională 2026. Elevii claselor a VIII-a vor încheia cursurile anului școlar 2025–2026 în data de 12 iunie 2026, cu o săptămână mai devreme decât ceilalți elevi. În perioada 10 iunie–12 iunie, unitățile de învățământ vor realiza înscrierea candidaților la Evaluarea Națională, fără a fi necesară o solicitare din partea părinților sau a reprezentanților legali.

10–12 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la examen;

– Înscrierea candidaților la examen; 12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

– Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a; 22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă;

– Limba și literatura română – probă scrisă; 23 iunie 2026 – Zi liberă (fără probă);

– Zi liberă (fără probă); 24 iunie 2026 – Matematică – probă scrisă;

– Matematică – probă scrisă; 25 iunie 2026 – Zi liberă (fără probă);

– Zi liberă (fără probă); 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă;

– Limba și literatura maternă – probă scrisă; 2 iulie 2026, până la ora 12:00 – Afișarea rezultatelor inițiale;

– Afișarea rezultatelor inițiale; 2 iulie 2026, între orele 16:00–19:00, și 3 iulie 2026, între orele 8:00–12:00 – Depunerea contestațiilor;

– Depunerea contestațiilor; 3–7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;

– Soluționarea contestațiilor; 8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea absolvenților de gimnaziu în clasa a IX-a este reprezentată de media generală obținută la Evaluarea Națională. Aceasta se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele susținute în cadrul examenului, fiind exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut proba de limbă și literatură maternă la Evaluarea Națională pot solicita stabilirea mediei generale fără luarea în calcul a rezultatului obținut la această probă. Pentru exercitarea acestei opțiuni, părinții sau reprezentanții legali, împreună cu elevul, trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip, care se atașează fișei de înscriere pentru repartizarea computerizată și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Candidații care aleg această variantă de calcul a mediei generale nu pot fi repartizați computerizat în clase cu predare în limbile minorităților naționale. În cazul admiterii în învățământul liceal vocațional, calculul mediei finale diferă de cel utilizat pentru admiterea la celelalte profiluri, deoarece sunt luate în considerare și rezultatele obținute la probele de aptitudini.

Pentru profilul artistic, profilul sportiv și specializarea filologie din cadrul liceelor Waldorf, media finală de admitere se calculează prin acordarea unei ponderi mai mari rezultatelor obținute la probele de aptitudini. Astfel, media finală reprezintă rezultatul formulei prin care nota finală la probele de aptitudini este înmulțită cu trei, la care se adaugă media de admitere, iar suma se împarte la patru.

În cazul profilului teologic, media finală de admitere se stabilește ca medie aritmetică între nota obținută la probele de aptitudini și media de admitere rezultată din Evaluarea Națională.

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează prin acordarea unei ponderi de 20% mediei de admitere și de 80% notei obținute la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.

Înscrierea în clasa a IX-a la învățământul liceal de zi, pentru absolvenții de gimnaziu care nu candidează la licee sau clase pentru care sunt organizate probe de aptitudini, se realizează prin repartizare computerizată, în cadrul primei etape a admiterii. Repartizarea se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe baza opțiunilor exprimate de candidați pentru filieră, profil, specializare sau domeniu și în limita locurilor aprobate prin planul de școlarizare al unităților de învățământ finanțate de la bugetul de stat.

Absolvenții clasei a VIII-a din promoția 2026, precum și cei din promoțiile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026–2027, se pot înscrie în învățământul liceal la cursuri de zi.

În cazul candidaților care au împlinit sau vor împlini vârsta de 18 ani până la începutul anului școlar 2026–2027, admiterea se realizează la învățământul liceal cu frecvență redusă sau la cursuri serale, în perioada stabilită prin calendarul admiterii.

Oferta educațională pentru învățământul liceal seral și cu frecvență redusă cuprinde clase organizate în cadrul filierelor teoretică, tehnologică și tehnologic duală. Informațiile referitoare la numărul de locuri și specializările disponibile pot fi consultate în broșurile de admitere publicate pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

Admiterea în învățământul liceal de zi se realizează prin repartizare computerizată, prin ședință publică pentru anumite categorii de candidați sau, în cazul liceelor vocaționale, prin promovarea probelor de aptitudini și calcularea mediei de admitere conform metodologiei specifice.

Elevii care au optat pentru admiterea la un liceu vocațional au susținut deja probele de aptitudini prevăzute de calendarul admiterii. Rezultatele și situația privind promovarea acestor probe au fost transmise unităților de învățământ, urmând să fie luate în considerare în procesul de admitere.

Elevii care își doresc să urmeze cursurile unui liceu vocațional au posibilitatea de a afla rezultatul admiterii înainte de etapa repartizării computerizate. Astfel, candidații care nu reușesc să obțină un loc la profilul dorit își pot completa opțiunile pentru repartizarea computerizată și pot participa la admiterea în alte unități de învățământ liceal.

După susținerea probelor de aptitudini, desfășurate în perioada 18–22 mai 2026, și după comunicarea rezultatelor finale, urmează o serie de etape administrative care implică atât unitățile de învățământ, cât și comisiile de admitere. La data de 17 iunie 2026, comisiile județene de admitere transmit către liceele care au organizat probe de aptitudini lista elevilor corigenți, repetenți, cu situația școlară neîncheiată sau exmatriculați. Pe baza acestor informații, comisiile din cadrul liceelor vocaționale actualizează listele candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, eliminând elevii care nu îndeplinesc condițiile de participare la admitere.

În data de 8 iulie 2026, comisiile județene de admitere transmit către liceele vocaționale baza de date care cuprinde mediile de admitere ale candidaților, după finalizarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Pe baza acestor date, în 9 iulie 2026, comisiile județene validează lista candidaților admiși la liceele și clasele pentru care au fost susținute probe de aptitudini. Rezultatele sunt apoi comunicate în unitățile de învățământ respective.

Candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probele de aptitudini, precum și cei care au fost declarați admiși, dar renunță în scris la locul obținut, pot solicita eliberarea fișei de înscriere de la unitatea de învățământ gimnazial. Acest lucru le permite completarea opțiunilor necesare pentru participarea la repartizarea computerizată. Ridicarea sau transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la liceele vocaționale se realizează în data de 13 iulie 2026.

Procesul se încheie la 14 iulie 2026, când comisiile județene transmit în format electronic către Centrul Național de Admitere lista candidaților declarați admiși la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, confirmând astfel finalizarea tuturor operațiunilor specifice admiterii în învățământul liceal vocațional.

În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie de admitere, departajarea acestora se realizează prin aplicarea succesivă a unor criterii stabilite prin metodologia de admitere. Primul criteriu îl reprezintă media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. Dacă egalitatea persistă, se ia în considerare nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale, urmată de nota obținută la proba de Matematică. Pentru candidații care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, un criteriu suplimentar de departajare este nota obținută la proba de Limbă și literatură maternă.

Există și situații excepționale în care, pentru ultimul loc disponibil la o anumită unitate de învățământ, mai mulți candidați au aceeași medie de admitere și, în plus, aceleași rezultate la toate criteriile de departajare prevăzute de metodologie. În acest caz, toți candidații aflați în această situație sunt declarați admiși la opțiunea respectivă.

În cazul liceelor teoretice și vocaționale, repartizarea candidaților se realizează pe filiere, profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau a mediilor finale de admitere, după caz, și în funcție de opțiunile exprimate de candidați în fișa de înscriere.

Pentru filiera tehnologică, repartizarea se efectuează pe domenii de pregătire, respectând aceeași ordine descrescătoare a mediilor de admitere și ținând cont de opțiunile formulate de elevi în procesul de înscriere.

Sesiunea iunie – iulie, probele de competențe

2 iunie – 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;

8 iunie – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

10 iunie – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

11 iunie – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

15 iunie – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

Sesiunea iunie – iulie, probele scrise

29 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 iulie – 9 iulie: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 iulie – 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

Sesiunea iulie – august, probele de competențe

14 iulie-21 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3 august – 4 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

4 august – 5 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

6 august – 7 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

5 august – 6 august: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

Sesiunea iulie – august, probele scrise