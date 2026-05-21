Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că Executivul a aprobat o hotărâre privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar.

Potrivit acesteia, una dintre principalele modificări este introducerea unui cod QR pe anumite acte de studii, măsură care se va aplica începând cu anul școlar 2026-2027.

Hotărârea stabilește noile elemente care vor fi incluse în documentele emise de unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul procesului de digitalizare și simplificare a verificării autenticității actelor.

„A fost aprobată o hotărâre privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studiu care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Mai precis, este vorba despre introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învăţământul preuniversitar şi care se va aplica din anul 2026-2027”, a afirmat Ioana Dogioiu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Tot joi, Guvernul a aprobat măsurile necesare pentru funcționarea noilor creșe realizate prin Programul guvernamental de construire creșe „Sfânta Ana”, finanțat din fonduri europene și guvernamentale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că programul a fost lansat pentru a sprijini familiile tinere și pentru a răspunde deficitului de locuri din sistemul public de creșe.

Oficialul a arătat că lipsa locurilor disponibile reprezintă o problemă pentru părinții care doresc să revină pe piața muncii după concediul de creștere a copilului, în timp ce serviciile private nu sunt accesibile tuturor familiilor.

„Am lansat programul guvernamental de construire a creşelor pentru a sprijini familiile tinere. Ştim că lipsa locurilor în creşe reprezintă o problemă atunci când tinerele mame doresc să revină la muncă după concediul de creştere a copilului, însă, în creşele de stat, de cele mai multe ori, nu există suficiente locuri. Creşele private nu sunt accesibile pentru toată lumea”, a subliniat ministrul Dezvoltării, potrivit unui comunicat de presă.

Ministrul a subliniat că atât lipsa locuințelor, cât și deficitul de locuri în creșe se numără printre factorii care contribuie la scăderea natalității.

Prin programul de construire a creșelor au fost finalizate și predate până în prezent 68 de unități, ceea ce a permis crearea a 4.230 de locuri noi pentru copii.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării, până la sfârșitul lunii august numărul total al creșelor predate va ajunge la 100.

Autoritățile au precizat că, pe lângă construirea acestor unități, este asigurată și finanțarea funcționării lor. Costurile sunt suportate de Guvern, nu de administrațiile locale, în baza unei legi adoptate anterior de Parlament.

În luna martie, Executivul a aprobat un act normativ care permitea angajarea personalului pentru 23 de creșe. Prin decizia adoptată acum, vor fi create încă 859 de posturi, necesare pentru funcționarea a 34 de creșe deja finalizate sau aflate într-un stadiu de execuție de aproximativ 80%, urmând să fie inaugurate în perioada următoare.