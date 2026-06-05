Vouchere de vacanță pentru bugetari. Instituțiile publice pot începe acordarea tichetelor de 800 de lei

Instituțiile publice din România pot începe acordarea voucherelor de vacanță, cadrul legal fiind deja în vigoare. Măsura vizează angajații din sectorul public, în condițiile stabilite de legislația actuală și în funcție de bugetele aprobate de fiecare instituție.

Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău, a anunțat că în anul 2026 angajații din instituțiile publice cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei pot beneficia de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Aceste vouchere pot fi utilizate integral pentru servicii turistice în România, fără a fi necesară o contribuție financiară suplimentară din partea beneficiarului.

Instituțiile publice pot acorda aceste vouchere doar dacă au prevăzute în buget sumele necesare, în conformitate cu legislația în vigoare. Acordarea lor este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 stabilesc modul de utilizare și valorificare a voucherelor de vacanță. Nu este necesară adoptarea unor acte normative suplimentare din partea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„În anul 2026, angajații din instituțiile publice cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei pot beneficia de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei și voucherele pot fi folosite integral pentru serviciile turistice în România, fără a fi necesară o contribuție financiară suplimentară din partea beneficiarului. Instituțiile publice care au prevăzute în buget sumele necesare pot începe acordarea voucherelor în condițiile stabilite de legislația în vigoare. Ordonanța de urgență nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, reglementează acordarea voucherelor de vacanță, iar normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, stabilesc modul prin care acestea pot fi utilizate și valorificate. Nu este necesară, astfel, adoptarea unor acte normative suplimentare de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, informează Ministerul Economiei.

De aceste vouchere pot beneficia angajați din administrația publică locală și centrală, cadre didactice, personal medical, precum și alte categorii de personal din sectorul public, în funcție de deciziile fiecărei instituții și de bugetele disponibile.

Pachetele de servicii turistice achiziționate prin vouchere trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare. Acestea pot fi completate, în funcție de ofertă, cu servicii de alimentație publică, transport, tratament balnear sau agrement.

„Pot beneficia de aceste vouchere, printre alții, angajații din administrația publică locală și centrală, cadrele didactice, personalul medical, dar și alte categorii de personal din sectorul public, în funcție de decizia fiecărei instituții și de bugetele aprobate. Pachetele de servicii turistice achiziționate prin această metodă de plată includ, în mod obligatoriu, servicii de cazare și pot fi completate, după caz, cu servicii de alimentație publică, transport, tratament balnear sau agrement”, a transmis Ministerul Economiei.

În sectorul privat, regulile rămân neschimbate. Angajatorii pot acorda vouchere de vacanță în limita bugetelor proprii, cu respectarea plafonului legal anual pentru fiecare angajat. Acest plafon este echivalent cu șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

„În sectorul privat, regulile rămân neschimbate. Angajatorii pot acorda vouchere de vacanță în limita sumelor prevăzute în bugetele proprii, cu respectarea plafonului legal anual aplicabil fiecărui salariat, respectiv echivalentul a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată”, au conchis autoritățile.

Măsura continuă astfel politica de susținere a turismului intern, atât în sectorul public, cât și în cel privat, în funcție de resursele financiare disponibile.