Piața muncii globală, sub presiune: SUA încetinește, Europa rămâne stabilă. Situația din România

O creștere mai lentă, dar constantă a pieței muncii din Statele Unite este anticipată pentru luna mai, în contextul unor date economice recente. Investitorii au urmărit îndeaproape evoluțiile pe piață înaintea publicării raportului oficial privind locurile de muncă și rata șomajului, care a fost publicat vineri.

Raportul privind locurile de muncă vacante și concedierile din aprilie a arătat o creștere a anunțurilor de disponibilizări, în special în sectorul tehnologic. Potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas, tendința de reducere a personalului a continuat și în luna precedentă, iar inteligența artificială a fost invocată pentru a treia lună consecutiv drept unul dintre principalele motive ale acestor ajustări.

Pe de altă parte, datele private publicate definance.yahoo.com, au indicat o dinamică pozitivă pe piața muncii. Economia americană a adăugat 122.000 de locuri de muncă în sectorul privat în luna mai, peste estimările de 120.000. Aceste cifre au contribuit la consolidarea așteptărilor privind raportul oficial de vineri.

Economiștii chestionați de Bloomberg estimează că Statele Unite au creat aproximativ 85.000 de locuri de muncă în luna mai, în timp ce rata șomajului ar urma să rămână stabilă la 4,3%. Dacă aceste prognoze se confirmă, ar fi a treia lună consecutivă de creștere a numărului de angajați, însă într-un ritm moderat.

În comparație cu finalul anului 2025, când piața muncii înregistra o stagnare aproape completă, evoluțiile recente indică o stabilizare graduală. În acel moment, lipsa de dinamism pe piața muncii ridica îngrijorări semnificative în rândul economiștilor, care urmăreau cu atenție riscul încetinirii economice.

În prezent, atenția analiștilor s-a mutat parțial de la ritmul angajărilor către evoluția prețurilor. Creșterea costurilor continuă să afecteze puterea de cumpărare, iar câștigurile salariale sunt erodate în anumite sectoare. În acest context, încrederea consumatorilor rămâne sensibilă la inflație și la dinamica veniturilor reale.

În Europa, datele publicate de Eurostat arată o stabilitate relativă a pieței muncii. În aprilie 2026, rata șomajului în zona euro s-a menținut la 6,3%, același nivel ca în martie 2026 și ca în aprilie 2025. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a rămas constantă la 6,0% în aceeași perioadă de raportare.

Eurostat estimează că 13,238 milioane de persoane erau șomere în Uniunea Europeană în aprilie 2026, dintre care 11,075 milioane în zona euro. Față de luna martie, numărul șomerilor a scăzut cu 137.000 în UE și cu 84.000 în zona euro, însă comparativ cu aprilie 2025 se observă o ușoară creștere la nivel anual.

Datele arată o scădere a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani. În aprilie 2026, rata a coborât la 15,1% în Uniunea Europeană și la 14,7% în zona euro, față de nivelurile mai ridicate din luna precedentă. Numărul tinerilor șomeri a scăzut cu 91.000 în UE și cu 50.000 în zona euro.

În funcție de gen, diferențele rămân relativ stabile. Rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,2% în UE și 6,5% în zona euro, în ușoară scădere față de luna anterioară. În cazul bărbaților, nivelurile au fost de 5,8% în Uniunea Europeană și 6,0% în zona euro, cu variații minore de la o lună la alta.

Datele utilizate de Eurostat se bazează pe definiția standard a Organizației Internaționale a Muncii, care include persoanele fără loc de muncă aflate în căutarea activă a unui job și disponibile să înceapă lucrul într-un interval scurt.

Piața muncii din România în mai 2026 este caracterizată de un nivel ridicat al locurilor de muncă vacante, un deficit structural de personal calificat și o mobilitate crescută a forței de muncă. Datele recente publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că, la 13 mai 2026, la nivel național erau disponibile 35.171 de posturi, cel mai ridicat nivel consemnat în acest an.

În timp ce în mai multe state din Europa de Vest indicatorii privind locurile de muncă vacante au început să se tempereze, România continuă să înregistreze o tendință de creștere. Evoluția indică o fază de extindere a pieței muncii, în care oferta de forță de muncă rămâne limitată în raport cu cererea.

Această dinamică este susținută de investiții în infrastructură, dezvoltarea sectorului logistic și fluxurile constante de migrație a forței de muncă. În același timp, piața locală rămâne conectată la mecanisme europene de recrutare, inclusiv prin rețeaua Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă (EURES), unde erau disponibile 286 de posturi pentru lucrători români în străinătate în mai 2026.

Deși numărul total al locurilor de muncă vacante depășește 35.000, distribuția acestora este inegală, cu o concentrare accentuată în anumite domenii. Primele zece ocupații cumulează o parte semnificativă din totalul cererii de angajare.

În top se află șoferii de camioane și autobuze, cu 2.927 de posturi vacante, urmați de curieri și lucrători în livrare, cu 2.808 posturi. Aceste categorii reflectă importanța tot mai mare a sectorului logistic și a serviciilor de distribuție rapidă.

Sectorul construcțiilor contribuie, de asemenea, semnificativ, cu 1.938 de posturi vacante pentru zidari, tâmplari și instalatori. Activitatea din depozite și manipularea mărfurilor însumează 1.524 de posturi, iar comerțul cu amănuntul adaugă 1.460 de poziții disponibile.

În continuare, cererea se extinde către lucrători pe linii de asamblare (1.075 de posturi), tăietori de materiale de construcții (1.000), asistenți de bucătărie (993), agenți de securitate (831) și lucrători auxiliari în bucătărie (810). Structura indică o piață a muncii concentrată în principal în roluri operaționale și servicii esențiale.

În ianuarie 2026, salariul mediu brut la nivel național a fost de 11.838 lei, echivalentul a aproximativ 2.380 de euro, în timp ce salariul mediu net s-a situat la 7.073 lei, aproximativ 1.422 de euro.

Evoluția salarială a înregistrat o creștere nominală de aproximativ 4,6%–4,8% față de anul precedent, însă ritmul rămâne relativ moderat în raport cu presiunile inflaționiste și costul vieții. Această diferență menține o ajustare limitată a puterii reale de cumpărare, chiar și în condițiile unor majorări salariale nominale.

Pentru angajatorii care recrutează internațional sau angajează lucrători români în regim remote, diferențele de venit pot influența semnificativ deciziile de mobilitate profesională. Salariile locale de aproximativ 1.400 de euro pe lună sunt comparate frecvent cu oferte externe sau remote, care depășesc 2.500 de euro în anumite domenii, în special în sectoarele bazate pe competențe digitale.

Aceste diferențe continuă să influențeze atât dinamica retenției forței de muncă pe piața internă, cât și fluxurile de mobilitate profesională către alte state europene.