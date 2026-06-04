România este pe primul loc în UE la abandon școlar. Unul din șase tineri renunță la studii

România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În 2025, 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul de educație înainte de finalizarea studiilor.

Datele arată că aproximativ unul din șase tineri din România renunță la școală înainte de a-și încheia parcursul educațional, procent care plasează țara pe primul loc în Uniunea Europeană la acest indicator.

Potrivit Eurostat, rata medie a abandonului școlar timpuriu în Uniunea Europeană a fost de 9,1% în 2025, foarte aproape de obiectivul de 9% stabilit la nivel european pentru anul 2030.

Comparativ cu anul 2015, când media europeană era de 11%, Uniunea Europeană a reușit să reducă acest indicator cu 1,9 puncte procentuale.

În acest context, România se află la mare distanță de media europeană. Cu o rată de 15,5%, țara noastră ocupă primul loc în clasamentul statelor membre privind părăsirea timpurie a educației și formării profesionale.

La polul opus se află Croația, unde doar 2,1% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au abandonat școala. Printre statele cu cele mai bune rezultate se mai numără Grecia, Irlanda și Polonia, toate cu valori sub pragul de 4%.

Eurostat arată că proporția tinerilor care au părăsit timpuriu sistemul educațional a variat în statele membre între 2,1% în Croația și 15,5% în România.

Raportul relevă că 17 state membre ale Uniunii Europene au reușit deja să atingă obiectivul de 9% stabilit pentru anul 2030.

Printre acestea se află Croația, Grecia și Polonia. În schimb, alte state continuă să se confrunte cu valori ridicate ale abandonului școlar, inclusiv Germania, unde rata a ajuns la 13,1%, și Spania, cu 12,8%.

În ultimii zece ani, cele mai mari progrese au fost înregistrate de Malta, Portugalia și Spania. Malta a redus abandonul școlar cu 7,7 puncte procentuale, Portugalia cu 7,4 puncte procentuale, iar Spania cu 7,2 puncte procentuale.

În același interval, Cipru, Germania și Austria au consemnat creșteri de peste 2,5 puncte procentuale ale acestui indicator.

La nivel european, abandonul școlar este mai frecvent în rândul băieților decât al fetelor.

În 2025, rata abandonului școlar în rândul bărbaților din Uniunea Europeană a fost de 10,6%, comparativ cu 7,5% în cazul femeilor.

Cele mai mari diferențe între cele două categorii au fost înregistrate în Spania, unde decalajul a ajuns la 6,4 puncte procentuale. Au urmat Letonia, Malta și Slovenia.

România și Bulgaria reprezintă însă excepții în acest clasament. Potrivit datelor Eurostat, în cele două state rata abandonului școlar este similară între fete și băieți, fără diferențe semnificative între cele două categorii.

Datele Eurostat arată că abandonul școlar influențează direct șansele de angajare ale tinerilor.

În 2025, doar 46,2% dintre tinerii care au părăsit timpuriu școala aveau un loc de muncă. În același timp, 30,8% își doreau să intre pe piața muncii, iar 23,1% nu intenționau să lucreze.

Raportat la întreaga populație cu vârste între 18 și 24 de ani, 4,2% dintre tineri erau angajați după abandonul școlar, 2,8% căutau un loc de muncă, iar 2,1% nu aveau intenția de a se angaja.

Locul de rezidență influențează, de asemenea, nivelul abandonului școlar. În marile orașe din Uniunea Europeană, rata a fost de 8% în 2025, sub obiectivul european pentru 2030. În orașele mici și suburbii, aceasta a urcat la 10,1%, iar în zonele rurale a ajuns la 9,6%.