Parlamentarii vor să taie alocația de stat pentru copii și să introducă bursa de prezență. Propunere legislativă

Un grup de parlamentari proveniți din fosta coaliție de guvernare a depus în Parlament o inițiativă legislativă care prevede reducerea semnificativă a alocației de stat pentru copii, concomitent cu introducerea unei așa-numite „burse de prezență” acordate elevilor și preșcolarilor fără absențe nemotivate.

Proiectul are 37 de semnatari din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, inițiatorii argumentând că stimulentul financiar ar putea contribui la reducerea abandonului școlar, în special în comunități vulnerabile și în grupuri în care factorii culturali sau sociali influențează participarea la educație.

În același timp, Curtea Constituțională a stabilit anterior că alocația de stat nu poate fi condiționată de frecventarea cursurilor, ceea ce face ca noua propunere să fie construită ca un mecanism indirect: reducerea sprijinului financiar pentru absențe și acordarea unui stimulent suplimentar pentru prezență.

Măsura este prezentată de susținători drept o soluție de încurajare a participării școlare, însă ridică în același timp dezbateri privind modul de raportare la dreptul copiilor la alocație.

Potrivit unei inițiative legislative depuse în Senat, începând cu luna septembrie 2027, alocația de stat pentru copii ar urma să fie redusă de la 292 de lei, nivelul actual, la 100 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.

În paralel, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale ar putea beneficia de o „bursă de prezență” în valoare de 250 de lei, acordată condiționat de participarea la cursuri și de neînregistrarea unor sancțiuni disciplinare care să ducă la scăderea notei la purtare.

„Bursa de prezență se acordă tuturor preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile și care au obținut media 10 la purtare sau calificatul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. Prin frecventarea cursurilor se înțelege prezența zilnică la cursuri, cu excepția absențelor motivate. În cazul preșcolarilor, aceștia pot înregistra absențe nemotivate în limita a 5 zile pe lună, fără să afecteze dreptul la acordarea bursei de prezență”, conform inițiativei.

Proiectul de lege stabilește că „bursa de prezență” în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată și pe durata vacanțelor școlare.

Totodată, proiectul prevede că atât alocația de stat pentru copii, cât și bursa de prezență nu vor putea fi diminuate. Acestea ar urma să fie ajustate anual în funcție de evoluția inflației, fiind majorate în perioadele de creștere a prețurilor și menținute la același nivel în situația în care inflația scade.

În cazul copiilor cu handicap cu vârsta de până la 18 ani, inițiativa menține o alocație lunară de 719 lei, acordată independent de participarea la cursuri sau de condiții legate de prezența școlară.