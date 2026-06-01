Peter Magyar: Ungaria îşi va modifica Constituţia pentru a-l destitui pe șeful statului, Tamas Sulyok

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat luni, 1 iunie 2026, că țara sa își va modifica Constituția în vederea destituirii președintelui Tamas Sulyok, în urma unei întâlniri cu șeful statului.

Declarația sa vine la doar câteva ore după expirarea termenului limită de 31 mai, stabilit anterior de Magyar pentru ca președintele să își dea demisia. Duminică, 31 mai, Sulyok a exclus această posibilitate, invocând loialitatea sa față de normele constituționale naționale și europene, care îi impun să rămână în funcţie.

Tamas Sulyok este un jurist și om politic maghiar, care ocupă funcția de președinte al Ungariei începând cu 5 martie 2024. El a fost ales de Parlamentul de la Budapesta în urma demisiei predecesoarei sale, Katalin Novák.

În ceea ce privește formarea sa academică, Tamas Sulyok a absolvit Facultatea de Științe Publice și Drept din cadrul Universității „József Attila” din Szeged în anul 1980, obținând diploma în drept. Ulterior, și-a completat pregătirea printr-o specializare în drept european la Universitatea „Eötvös Loránd” (ELTE) din Budapesta în anul 2004. În anul 2013 a obținut titlul de doctor (PhD) la Universitatea din Szeged, cu o teză dedicată statutului constituțional al profesiei de avocat și reglementărilor pieței interne a Uniunii Europene.

Cariera sa profesională a debutat în domeniul juridic, fiind judecător stagiar la Tribunalul Județean din Szeged între 1980 și 1982. Ulterior, a activat ca consilier juridic în perioada 1982–1991, iar din 1991 până în 2014 a condus propriul cabinet privat de avocatură. În paralel, a desfășurat și activitate diplomatică, ocupând funcția de consul onorific al Republicii Austria la Szeged între 2000 și 2014. Din 2005 a fost și lector invitat de drept constituțional la Universitatea din Szeged.

În 2014, a fost numit membru al Curții Constituționale a Ungariei, iar între 2015 și 2016 a ocupat funcția de vicepreședinte al acesteia. Ulterior, din 2016 până în 2024, a fost președinte al Curții Constituționale. În această perioadă a activat în cadrul Curtea Constituțională a Ungariei, instituție de referință în sistemul juridic maghiar.

În urma desemnării sale ca și candidat de către coaliția de guvernare Fidesz–KDNP, Tamás Sulyok a preluat oficial funcția de șef al statului în martie 2024, depunând jurământul la Sándor-palota, sediul oficial al președinției Ungariei.