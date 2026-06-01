Eficiența energetică devine obligatorie în UE. Măsurile care se aplică locuințelor și clădirilor din 30 mai 2026

Uniunea Europeană aplică, de la 30 mai 2026, noi norme privind performanța energetică a clădirilor. Măsurile urmăresc modernizarea fondului imobiliar din statele membre, reducerea consumului de energie și scăderea costurilor suportate de populație. Noile reguli vizează locuințele, clădirile publice și spațiile de birouri. Obiectivul final este crearea unui parc imobiliar complet decarbonizat și cu emisii zero până în anul 2050.

Eficiența energetică a clădirilor se află în centrul noii directive europene care intră în vigoare la sfârșitul lunii mai 2026, în contextul în care sectorul construcțiilor rămâne cel mai mare consumator de energie din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor europene, clădirile generează aproximativ 40% din consumul total de energie al UE și sunt responsabile pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră asociate energiei. În plus, aproximativ 75% dintre clădirile existente au performanțe energetice reduse, ceea ce transformă renovarea acestora într-o prioritate majoră pentru autoritățile europene.

Prin îmbunătățirea performanței energetice, Bruxelles-ul urmărește reducerea consumului și a costurilor cu energia, creșterea securității energetice și diminuarea impactului asupra mediului. Totodată, autoritățile europene consideră că modernizarea clădirilor poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru milioane de cetățeni.

Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor stabilește un cadru comun pentru transformarea treptată a locuințelor, clădirilor publice și spațiilor comerciale în următoarele decenii.

Noile reguli obligă fiecare stat membru să pregătească planuri naționale de renovare adaptate propriului fond imobiliar și particularităților locale, cu accent pe clădirile care înregistrează cele mai slabe performanțe energetice.

În ceea ce privește renovarea, fiecare țară va avea libertatea de a stabili măsurile considerate cele mai eficiente pentru respectarea etapizată a cerințelor minime privind performanța energetică.

Procesul de decarbonizare va impune ca standardul pentru construcțiile noi să fie reprezentat de clădirile cu emisii zero. În paralel, integrarea energiei solare va deveni tot mai extinsă, iar utilizarea cazanelor alimentate cu combustibili fosili va fi redusă progresiv.

Directiva introduce și cerințe legate de modernizare și digitalizare. Printre acestea se numără instalarea de puncte inteligente de încărcare pentru vehicule electrice, amenajarea de spații pentru biciclete în clădirile noi și renovate, implementarea sistemelor de automatizare și control pentru clădirile nerezidențiale și îmbunătățirea calității mediului interior.

De asemenea, noul cadru european prevede mecanisme de finanțare și asistență tehnică destinate combaterii sărăciei energetice și sprijinirii gospodăriilor vulnerabile sau a persoanelor care locuiesc în locuințe sociale, astfel încât tranziția să fie una echitabilă din punct de vedere social.

Pentru majoritatea cetățenilor, efectele noilor reglementări nu vor apărea imediat, ci vor fi implementate gradual în anii următori prin programe naționale și măsuri de sprijin.

Printre schimbările pe care proprietarii le-ar putea observa se numără extinderea programelor de finanțare pentru renovarea locuințelor și introducerea unor stimulente suplimentare pentru izolarea termică și instalarea unor sisteme de încălzire mai eficiente.

Totodată, numărul instalațiilor fotovoltaice este așteptat să crească, iar standardele impuse construcțiilor noi vor deveni mai stricte. Performanța energetică va avea o importanță mai mare și în procesul de cumpărare sau închiriere a unei proprietăți.

Autoritățile europene estimează că aceste măsuri vor contribui la reducerea consumului de energie și la diminuarea facturilor pe termen lung, în special în cazul clădirilor vechi și ineficiente.

Eficiența energetică reprezintă ansamblul soluțiilor, tehnologiilor și investițiilor utilizate pentru reducerea consumului de energie fără diminuarea nivelului de confort oferit utilizatorilor.

Conceptul acoperă o gamă largă de măsuri, de la utilizarea aparatelor electrice eficiente și a iluminatului economic până la izolarea clădirilor, modernizarea proceselor industriale și adoptarea unor tehnologii care permit obținerea acelorași rezultate cu un consum mai redus de energie.

Aplicarea principiilor de eficiență energetică nu presupune renunțarea la confort, ci folosirea mai inteligentă a resurselor disponibile. Astfel, consumatorii pot beneficia de iluminare, încălzire sau răcire în condiții similare, dar cu costuri mai mici și cu un impact redus asupra mediului.

Specialiștii definesc eficiența energetică prin capacitatea de a obține rezultate maxime folosind cât mai puține resurse. Acest principiu poate fi aplicat atât prin tehnologii moderne, cum ar fi înlocuirea becurilor clasice cu LED-uri, cât și prin măsuri simple de utilizare mai eficientă a energiei.

Importanța sa este legată și de costurile ridicate ale producerii și distribuirii energiei. Reducerea consumului contribuie nu doar la scăderea facturilor, ci și la limitarea poluării și la consolidarea securității energetice. În viziunea Uniunii Europene, eficiența energetică reprezintă unul dintre instrumentele esențiale pentru atingerea obiectivelor climatice și pentru asigurarea unor condiții de trai sustenabile pe termen lung.