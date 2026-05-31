Pensionarii chiar mai săraci decât românii. Guvernul le lasă doar 32 euro în plus pe lună: Nu își permit nici măcar o cupă de înghețată

Pensionarii din Croația vor beneficia de eliminarea impozitului aplicat pensiilor, măsură anunțată de autorități și susținută de Partidul Pensionarilor. Schimbarea ar urma să aducă în medie aproximativ 32 de euro în plus lunar pentru fiecare beneficiar. Cu toate acestea, reprezentanții seniorilor avertizează că veniturile rămân insuficiente în raport cu scumpirile și costurile de trai. Datele Eurostat indică faptul că vârstnicii croați se numără printre cei mai afectați de sărăcie din Europa.

Pensionarii din Croația ar putea avea parte de o creștere modestă a veniturilor lunare după ce Guvernul a anunțat eliminarea impozitului aplicat pensiilor, măsură care face parte din actualul pachet de reforme sociale și fiscale.

Subiectul a fost discutat de președintele Partidului Pensionarilor, Lazar Grujić, în cadrul emisiunii Studio 4 difuzată de postul public HRT. Acesta a declarat că formațiunea pe care o conduce susține integral decizia Executivului, considerând că măsura reprezintă un pas necesar pentru respectarea drepturilor dobândite de cetățeni după o viață de muncă.

Deși salută inițiativa, liderul formațiunii politice atrage atenția că efectele financiare vor fi limitate. Potrivit estimărilor prezentate, beneficiarii vor rămâne cu aproximativ 32 de euro în plus în fiecare lună.

„Salutăm decizia Guvernului și o susținem. Este vorba despre protejarea drepturilor dobândite în urma raportului de muncă”, a declarat Lazar Grujić.

Acesta a subliniat că orice sumă suplimentară contează pentru persoanele în vârstă, în contextul majorărilor continue de prețuri și al costului ridicat al vieții. Totuși, oficialul consideră că măsura nu rezolvă dificultățile structurale care afectează de ani de zile sistemul de pensii și nivelul de trai al seniorilor.

Pensionarii croați se confruntă cu probleme sociale și financiare severe, iar situația este reflectată inclusiv în statisticile oficiale europene invocate de reprezentanții organizațiilor care îi reprezintă.

În intervenția sa televizată, Lazar Grujić a descris un tablou social îngrijorător, susținând că numeroși vârstnici trăiesc la limita subzistenței și sunt obligați să se bazeze pe sprijinul financiar oferit de copii sau de alte rude apropiate.

Potrivit acestuia, dificultățile economice au efecte care depășesc lipsurile materiale și contribuie la izolarea socială a persoanelor în vârstă, multe dintre acestea evitând activitățile sociale din cauza lipsei banilor.

„Generația de pensionari de astăzi a muncit toată viața, a crescut copii și i-a educat, iar astăzi nici măcar nu își pot duce nepoții la o cupă de înghețată. Oamenii se simt rușinați pentru că depind de alții, chiar dacă nu este vina lor”, a spus Grujić.

Liderul Partidului Pensionarilor a comparat situația din Croația cu cea din statele occidentale și nordice, unde mulți seniori își permit să călătorească și să se bucure de anii de după retragerea din activitate. În opinia sa, diferențele dintre nivelul de trai al pensionarilor croați și cel al vârstnicilor din Europa Occidentală sunt semnificative.

Pentru a susține aceste afirmații, el a invocat datele publicate de Eurostat privind situația socială a seniorilor din Uniunea Europeană.

„Eurostat a anunțat că pensionarii croați sunt printre cei mai săraci din Europa și că pensia medie nu acoperă nici măcar 60% din cheltuielile de bază”, a avertizat el.

Pensionarii din Croația ar putea ajunge în viitor la o pensie medie de 800 de euro, însă reprezentanții lor avertizează că valoarea reală a acestor venituri este afectată puternic de inflație.

Comentând promisiunile politice și obiectivele anunțate de autorități privind majorarea pensiilor, Lazar Grujić a declarat că atingerea pragului de 800 de euro este posibilă din punct de vedere statistic și administrativ.

Potrivit acestuia, problema principală nu este doar nivelul nominal al pensiei, ci puterea reală de cumpărare pe care o oferă aceste venituri într-o perioadă caracterizată de scumpiri persistente.

„Acei 800 de euro vor valora mai puțin decât valorau 500 de euro acum un an”, a spus Grujić la final, menționând că o adevărată schimbare de situație necesită o voință politică mai puternică și o mai bună protecție a cetățenilor în vârstă.

În opinia liderului Partidului Pensionarilor, măsurile fiscale recente reprezintă doar un prim pas, iar îmbunătățirea reală a nivelului de trai al seniorilor va depinde de politici mai ample care să reducă impactul inflației și să asigure venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază.