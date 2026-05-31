Facturile la energie cresc de la 1 iunie. Lovitură pentru consumatorii din această țară. TVA pentru electricitate și gaze revine la 21%

Consumatorii din Spania se confruntă cu noi majorări ale costurilor la energie după ce Guvernul a început eliminarea treptată a unor măsuri fiscale introduse pentru a limita efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu și ale inflației ridicate. Începând cu 1 iunie, taxa pe valoarea adăugată aplicată energiei electrice și gazelor naturale revine la nivelul standard de 21%, punând capăt unei perioade în care populația a beneficiat de cote reduse.

Decizia face parte din procesul de retragere graduală a pachetului anti-criză aprobat în primăvara acestui an, după ce evoluția prețurilor din sectorul energetic a indicat o reducere a presiunilor care au determinat inițial adoptarea măsurilor de sprijin.

Una dintre cele mai importante schimbări pentru gospodării este revenirea TVA la nivelul standard pentru electricitate și gaze naturale. Reducerea fiscală fusese introdusă pentru a compensa impactul creșterilor accelerate de prețuri și pentru a proteja puterea de cumpărare a consumatorilor.

În același timp, acciza specială aplicată energiei electrice revine la nivelul obișnuit de 5%, după ce a fost redusă temporar la doar 0,5%. Măsura va influența direct valoarea facturilor plătite de milioane de familii și companii.

Autoritățile spaniole argumentează că această modificare este justificată de stabilizarea prețurilor la electricitate și gaze observată în ultimele luni, condiție prevăzută încă de la adoptarea programului de sprijin.

Spre deosebire de sectorul energetic, facilitățile fiscale pentru carburanți nu vor fi eliminate deocamdată. Guvernul consideră că prețurile combustibililor continuă să exercite presiuni semnificative asupra economiei și asupra bugetelor familiilor.

Inflația înregistrată pentru carburanți a rămas mult peste pragul stabilit pentru retragerea măsurilor de sprijin, motiv pentru care reducerile de TVA și nivelurile diminuate ale taxelor aplicate produselor petroliere vor continua cel puțin până la sfârșitul lunii iunie.

Această decizie urmărește limitarea impactului costurilor de transport asupra economiei și evitarea unor noi scumpiri în lanț pentru bunuri și servicii.

Pe lângă facilitățile pentru carburanți, Guvernul spaniol a confirmat că mai multe programe de ajutor rămân active până la 30 iunie.

Printre acestea se numără:

suspendarea taxei asupra valorii energiei electrice;

sprijin financiar destinat fermierilor afectați de creșterea costurilor de producție;

ajutoare pentru sectorul transporturilor;

bonusuri suplimentare acordate beneficiarilor programului social pentru energie.

Executivul susține că aceste măsuri continuă să joace un rol important în protejarea sectoarelor economice cele mai expuse la volatilitatea prețurilor.

În paralel cu retragerea unor facilități fiscale, Guvernul a început consultări cu sindicatele și organizațiile patronale pentru a evalua impactul programului anti-criză și pentru a decide ce măsuri ar trebui prelungite după 30 iunie.

Reprezentanții sindicatelor solicită menținerea TVA redus la energie și introducerea unui ajutor direct de 300 de euro pentru persoanele cu venituri mici. De asemenea, aceștia propun o actualizare semestrială a salariului minim pentru a compensa pierderile de putere de cumpărare generate de inflație.

Deși ritmul de creștere a prețurilor s-a moderat în ultimele luni, economiștii avertizează că riscurile inflaționiste nu au dispărut. Mai multe instituții financiare și centre de analiză economică și-au revizuit în sens ascendent estimările pentru perioada următoare.

Potrivit prognozelor recente, rata medie a inflației ar putea depăși 3% în următorul an, iar în anumite scenarii nefavorabile ar putea ajunge chiar la 4%. Evoluția prețului petrolului și persistența tensiunilor geopolitice sunt considerate principalele riscuri pentru stabilitatea prețurilor.

Specialiștii atrag atenția și asupra unei posibile accelerări a scumpirilor în sectorul alimentar. Costurile mai ridicate ale fertilizanților și ale altor inputuri agricole ar putea începe să se reflecte în prețurile plătite de consumatori în lunile următoare.

În consecință, chiar dacă presiunile asupra pieței energiei s-au redus, gospodăriile spaniole ar putea continua să resimtă efectele inflației prin costuri mai mari pentru alimente și alte produse de bază.

Guvernul spaniol urmează să decidă în următoarele săptămâni ce măsuri vor fi prelungite și care vor fi eliminate definitiv. Decizia va depinde de evoluția inflației, de situația piețelor energetice și de impactul economic resimțit de populație și mediul de afaceri.

Până atunci, revenirea TVA la nivelul standard pentru energie reprezintă primul pas important în retragerea programului anti-criză și un semnal că autoritățile consideră că cea mai dificilă etapă a șocului energetic a fost depășită.