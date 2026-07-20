De la tabla de șah la cea mai înaltă funcție în stat. Judit Polgár, propunerea care surprinde scena politică din Ungaria

Judit Polgár, una dintre cele mai importante figuri din istoria șahului mondial și considerată cea mai de succes jucătoare de șah din toate timpurile, ar putea ocupa funcția de președinte al Ungariei.

Premierul maghiar Péter Magyar a anunțat că intenționează să îi propună marii campioane această funcție după încetarea mandatului actualului șef al statului, Tamás Sulyok. Propunerea vine după ce 16 personalități din domeniile științei, culturii și sportului au susținut candidatura lui Judit Polgár pentru această funcție.

Printre semnatarii scrisorii de susținere se află fizicianul Albert-László Barabási, inventatorul Ernő Rubik, matematicianul László Lovász, astronautul Tibor Kapu, actorii János Kulka și Pál Mácsai, scriitorii András Kepes, Lajos Parti Nagy și Pál Závada, precum și poeta Krisztina Tóth.

Mai exact, premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat pe rețelele sociale că s-a întâlnit cu Judit Polgár și i-a propus să ocupe funcția de președinte al Republicii Ungare până la adoptarea unei noi Constituții.

Declarația vine după ce mai multe personalități din domeniile științei, culturii și sportului au susținut candidatura marii campioane la șah pentru această funcție. Mai exacxt, Péter Magyar a transmis că Ungaria are nevoie de un președinte care să reprezinte întreaga societate și care să contribuie la consolidarea unității.

„Avem nevoie de un președinte pentru țara noastră, pentru pace și unitate, de care orice ungur să se mândrească. Președinția nu este un loc de muncă, ci cel mai înalt serviciu în stat. Sarcina președintelui este de a servi și reprezenta. Fiecare ungur”, a scris premierul ungar.

Acesta a precizat că întâlnirea cu Judit Polgár a avut loc după ce aceasta a fost nominalizată pentru funcția de președinte al Republicii de o personalitate importantă din politica maghiară.

„Astăzi, m-am întâlnit cu Judit Polgár, o figură cunoscută în viața publică maghiară, care a fost nominalizată pentru funcția de Președinte al Republicii de către o figură proeminentă în politica maghiară, și am întrebat-o dacă este pregătită să servească țara noastră”, a mai transmis Péter Magyar.

În mesajul publicat online, Péter Magyar a amintit parcursul internațional al lui Judit Polgár și rezultatele obținute de aceasta în lumea șahului. Premierul a descris-o drept un simbol al talentului și perseverenței, subliniind performanțele sale obținute pe parcursul unei cariere de peste un deceniu.

„Judit Polgár a fost un simbol al talentului și perseverenței timp de peste un deceniu. Ca cea mai de succes jucătoare de șah, ea a condus clasamentele mondiale feminine timp de 26 de ani fără pauză, fiind totodată printre primele zece jucătoare din clasamentul mondial absolut”, a precizat acesta.

Péter Magyar a menționat și alte recunoașteri primite de Judit Polgár, inclusiv distincții și apariții publice legate de activitatea sa. El a amintit că povestea sportivei a fost prezentată recent în documentarul „Regina șahului” și că aceasta a fost aleasă membru al Colegiului Christ’s al Universității Cambridge.

Premierul ungar a afirmat că respectul de care se bucură Judit Polgár este legat de rezultatele sale profesionale și de parcursul personal, nu de apartenențe politice.

„Cariera lui Judit Polgár până acum a fost întotdeauna despre performanță. Recunoașterea în jurul persoanei sale nu se datorează afilierii sau legăturilor sale politice, ci talentului, sârguinței, volumului de muncă fără egal și integrității sale”, a scris Péter Magyar.

Acesta a mai adăugat că Judit Polgár este o personalitate care și-a câștigat aprecierea atât în țară, cât și la nivel internațional prin rezultatele sale. „Este o unguroaică care și-a câștigat respectul și recunoașterea pentru performanța ei atât acasă, cât și în întreaga lume”, a transmis premierul.

La finalul mesajului, Péter Magyar a precizat că ar considera acceptarea propunerii de către Judit Polgár un moment important. „Personal, m-aș simți onorat dacă ați accepta invitația”, a scris acesta.