Băuturile alcoolice revin pe stadioane, dar cu reguli stricte. Ce prevede noua lege

Consumul și comercializarea băuturilor alcoolice cu o concentrație de până la 5,5% alcool în volum vor fi permise în incinta arenelor sportive, după promulgarea unei legi care modifică regulile aplicate la competițiile sportive. Actul normativ a fost promulgat luni de președintele Nicușor Dan și introduce noi prevederi în legislația privind organizarea evenimentelor sportive.

Legea vizează modificarea „Legii 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive”, iar proiectul a fost adoptat de Parlament la finalul lunii iunie, Camera Deputaților având rol de for decizional.

Una dintre principalele schimbări introduse prin noul act normativ se referă la posibilitatea vânzării și consumului de băuturi slab alcoolizate pe stadioane și în alte arene sportive. Măsura stabilește condițiile în care aceste produse pot fi comercializate și consumate de spectatori.

„Organizatorul are următoarele obligații: să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5,5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”, prevede proiectul de lege adoptat de Parlament.

Noile prevederi stabilesc reguli speciale pentru loje și zonele destinate spectatorilor din categoria „premium”. În aceste spații, parlamentarii au decis permiterea consumului și distribuirii de băuturi alcoolice fără stabilirea unei limite privind concentrația alcoolică.

În restul arenei sportive, consumul este permis doar pentru băuturile care respectă limita de 5,5% alcool în volum și condițiile de servire prevăzute de lege. Produsele trebuie oferite în recipiente fără capac, realizate din hârtie sau material plastic, pentru reducerea riscurilor asociate obiectelor care pot fi folosite necorespunzător.

Totodată, actul normativ menține restricțiile privind accesul anumitor persoane la competițiile sportive. Nu vor putea intra pe stadioane persoanele „care se află în stare vădită de ebrietate” sau cele care sunt „în mod evident sub influența substanțelor halucinogene”.

Accesul va fi interzis și celor care dețin obiecte sau substanțe interzise, printre acestea fiind menționate „băuturi alcoolice, obiecte interzise precum făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive sau incendiare, dar și arme și muniții de orice fel, substanțe toxice, halucinogene, lacrimogene, parlizante, cuțite, pumnale, șișuri” și alte obiecte similare.

Legea introduce și alte modificări privind organizarea evenimentelor sportive. Organizatorii vor avea obligația de a asigura mai multe facilități pentru persoanele cu dizabilități, prin adaptarea condițiilor de acces și participare la competiții.

De asemenea, noile reguli permit desfășurarea spectacolelor pirotehnice în arenele sportive, însă acestea trebuie realizate de companii specializate și autorizate pentru astfel de activități.

Modificările adoptate vizează atât regulile privind comercializarea produselor în timpul competițiilor, cât și măsurile de siguranță aplicate la evenimentele sportive, prin actualizarea obligațiilor organizatorilor și a condițiilor de acces pentru spectatori.