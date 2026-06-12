Cupa Mondială din 2026 stabilește un record la prețul pe care suporterii trebuie să-l plătească pentru bere. Diferențele dintre orașe sunt uriașe

Cupa Mondială din 2026 va stabili un nou record nu doar prin numărul de echipe participante, care ajunge la 48 în faza finală, ci și prin prețurile pe care suporterii vor trebui să le plătească pentru o bere consumată pe stadion.

Un studiu realizat de Playerstime a analizat costul unei halbe de bere în toate cele 16 stadioane care vor găzdui meciuri la turneul final și l-a comparat cu prețul mediu practicat în restaurantele din orașele respective, potrivit informațiilor publicate de Gazetta.

Rezultatele arată diferențe semnificative între locații, cele mai mari costuri fiind înregistrate în Statele Unite, în timp ce Mexicul se remarcă drept cea mai accesibilă destinație pentru iubitorii de bere.

Cel mai ridicat preț mediu pentru o bere este înregistrat la SoFi Stadium din Los Angeles. În unele puncte de vânzare, o bere poate ajunge până la 20 de dolari, iar prețul mediu este de 16,50 dolari pe pahar, cel mai mare dintre toate arenele Cupei Mondiale. Comparativ, o halbă de bere la draft în restaurantele din oraș costă în medie 8 dolari, ceea ce înseamnă un preț cu 106,3% mai mare pe stadion.

Totuși, cea mai mare diferență procentuală dintre prețul de pe stadion și cel din oraș este înregistrată la Dallas. Aici, o bere costă în medie 16 dolari pe stadion, în timp ce în restaurantele locale prețul mediu este de 7,25 dolari. Diferența ajunge astfel la 120,7%, cea mai mare din întregul turneu.

Monterrey este singurul oraș mexican în care prețurile de pe stadion sunt mai mari decât cele din oraș. O halbă de bere costă în medie echivalentul a 5,75 dolari, comparativ cu 2,86 dolari în restaurante. Arena va găzdui patru meciuri, începând cu partida Suedia – Tunisia din 14 iunie.

Nouă dintre stadioanele participante la Cupa Mondială, toate situate în Statele Unite, vor avea un preț mediu de cel puțin 10 dolari pentru un pahar de bere.

Los Angeles și Dallas sunt singurele locații în care prețul mediu depășește 15 dolari. Stadionul din New Jersey, care va găzdui finala competiției, va avea un preț mediu de 14,50 dolari, identic cu cel din San Francisco.

Printre celelalte stadioane cu prețuri ridicate se numără Houston, Miami, Philadelphia, Kansas City și Seattle.

Există și două excepții în Statele Unite. În Atlanta, prețul mediu al unei halbe de bere este de 8,50 dolari, iar în Boston de 8,25 dolari.

În Canada, Toronto este cea mai puțin atractivă destinație pentru consumatorii de bere, cu un preț echivalent de 9,50 dolari americani pentru o halbă. La Vancouver, costul mediu este de 8,50 dolari.

Pentru suporterii care vor să urmărească meciurile din tribune fără să cheltuiască sume mari pe băuturi, Mexicul este de departe cea mai avantajoasă opțiune.

Stadioanele din Monterrey, Ciudad de Mexico și Guadalajara sunt considerate cele mai prietenoase pentru consumatorii de bere de la Cupa Mondială 2026.

Deși la Monterrey prețul de pe stadion este încă de peste două ori mai mare decât în oraș, costul mediu rămâne de numai 5,75 dolari, iar prețul maxim nu depășește 7 dolari.

Pe legendarul Stadion Azteca din Ciudad de Mexico, o bere este chiar cu 17,2% mai ieftină decât în restaurantele din oraș. Costul mediu nu depășește echivalentul a 2,75 dolari.

Cea mai bună ofertă este însă la Guadalajara. Acesta este singurul stadion al Cupei Mondiale unde un pahar de bere poate fi cumpărat cu doar 2 dolari, iar prețul maxim ajunge la 3,50 dolari.

Amintim că fanii și-au exprimat nemulțumirea după ce au aflat prețurile practicate pentru băuturi și gustări la meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, desfășurat pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico.

Potrivit informațiilor publicate de AOL, o doză de 710 ml de Michelob a fost vândută cu 310 pesos mexicani, echivalentul a 17,75 dolari. O bere Corona a costat aproximativ 17,10 dolari, aproape la același nivel cu o bere Flying Fish de 355 ml.

Nici variantele fără alcool nu au fost mai accesibile. Michelob Zero a avut un preț de aproximativ 17,20 dolari. În schimb, o sticlă de apă de 600 ml s-a vândut cu aproximativ 4,60 dolari, iar o cutie cu alune a costat 11,50 dolari.

Aceste prețuri au atras atenția în contextul în care salariul mediu săptămânal în Mexic este estimat între 240 și 280 de dolari. Sunt primele tarife oficiale din stadioanele turneului care au devenit publice și riscă să amplifice nemulțumirea suporterilor față de costurile asociate celei mai mari ediții a Cupei Mondiale din istorie.

În același timp, există așteptări ca prețurile practicate la meciurile găzduite de Statele Unite să fie chiar mai ridicate decât cele din Mexic.

În discursul susținut înaintea startului competiției, președintele FIFA, Gianni Infantino, le-a transmis suporterilor să nu se lase afectați de controversele legate de prețul biletelor și a susținut că toate profiturile obținute vor fi reinvestite în fotbal.

Între timp, criticile s-au extins și asupra prețurilor practicate pentru mâncare și băuturi în interiorul arenelor.

Un comerciant în vârstă de 41 de ani, Raimondo Cortez, care a economisit timp de trei luni pentru a-și cumpăra bilet la partida de deschidere a Mexicului împotriva Africii de Sud, a catalogat prețurile de pe stadion drept scandaloase.

La rândul său, un alt suporter a declarat că se aștepta la aceste costuri și că a ales să vină cu propria apă, refuzând să cumpere produse din stadion.

Nemulțumirile nu s-au limitat însă la prețuri. Înaintea partidei Mexic – Africa de Sud, fanii din Statele Unite au criticat și decizia postului FOX de a nu transmite ceremonia de deschidere de pe Stadionul Azteca, eveniment care a avut-o ca principală vedetă pe Shakira.

Pentru a urmări ceremonia, telespectatorii americani au fost nevoiți să urmărească postul Telemundo, deținătorul drepturilor de televiziune în limba spaniolă pentru turneu.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase reacții critice la adresa FOX, utilizatorii reclamând faptul că ceremonia de deschidere nu a fost inclusă în programul postului și că singura variantă pentru a urmări momentul artistic susținut de Shakira era Telemundo.