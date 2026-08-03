Tribunalul UE a respins cererea Dianei Șoșoacă de suspendare a ridicării imunității. Ce urmează

Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea formulată de eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă prin care aceasta solicita suspendarea aplicării deciziei Parlamentului European privind ridicarea imunității sale parlamentare.

Decizia a fost pronunțată de o instanță din sistemul Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a analizat argumentele prezentate de europarlamentar pentru blocarea temporară a hotărârii adoptate de Parlamentul European.

Diana Șoșoacă a invocat cinci motive în sprijinul solicitării sale de suspendare a deciziei Parlamentului European. Toate aceste argumente au fost respinse de vicepreședintele Tribunalului UE, Savvas Papasavvas, care le-a considerat neîntemeiate.

Parlamentul European a hotărât, la 28 aprilie 2026, ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, după o solicitare transmisă de autoritățile române. Măsura a vizat o serie de fapte presupus penale despre care se susține că ar fi fost comise în perioada 2021-2025, potrivit celor relatate de RTV.

Printre acuzațiile menționate se află agresarea unor jurnaliști italieni în decembrie 2021, dar și declarații făcute de Diana Șoșoacă atât în perioada în care ocupa funcția de senator al României, cât și după obținerea mandatului de europarlamentar.

Parlamentul European a analizat fiecare situație în parte și a decis să excludă de la ridicarea imunității o singură declarație susținută de Diana Șoșoacă la 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European. Instituția europeană a apreciat că acea intervenție a fost realizată în exercitarea mandatului de eurodeputat.

Pentru celelalte declarații analizate, Parlamentul European a stabilit că acestea nu au fost făcute în exercitarea mandatului de membru al Parlamentului European și a dispus ridicarea imunității.

În motivarea respingerii cererii, Tribunalul Uniunii Europene a arătat că protecția oferită de imunitatea parlamentară trebuie analizată în raport cu legătura dintre declarațiile unui parlamentar și exercitarea mandatului său.

Instanța a precizat că, deoarece imunitatea poate împiedica definitiv autoritățile să desfășoare acțiuni penale și poate afecta posibilitatea părților civile de a solicita repararea unui prejudiciu, legătura dintre declarațiile parlamentarului și mandatul său trebuie să fie „directă și evidentă”.

În situațiile în care această legătură nu există, Tribunalul a arătat că imunitatea parlamentară trebuie ridicată. Tribunalul Uniunii Europene este o instanță inferioară Curții de Justiție a Uniunii Europene și are competență, în principal, asupra cauzelor introduse de persoane fizice, companii și organizații care contestă acte sau decizii adoptate de instituțiile și organismele Uniunii Europene.