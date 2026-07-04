România a primit peste 100 de miliarde de euro de la UE. Victor Negrescu: 9 din 10 investiții publice au fost realizate cu bani europeni

România a încasat de peste trei ori mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât a contribuit la bugetul comunitar, susține vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Oficialul afirmă că fondurile europene au devenit esențiale pentru dezvoltarea țării și că următorul buget multianual al UE ar putea aduce României aproximativ 60 de miliarde de euro.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, în cadrul evenimentului „Transylvania EU Funds Day”, organizat la Alba Iulia, că România are un bilanț pozitiv în relația financiară cu Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, țara noastră a contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun al Uniunii Europene, iar în schimb a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene.

Europarlamentarul a subliniat că există în continuare un potențial important pentru atragerea unor resurse suplimentare, inclusiv prin programele gestionate de Banca Europeană de Investiții și prin alte instrumente de finanțare disponibile direct la Bruxelles.

„România are un raport pozitiv în relaţia cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni. Am contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european şi am primit peste 100 de miliarde. Potenţialul este mult mai mare de atât. Trebuie să identificăm şi alte resurse financiare, fie că vorbim de fondurile disponibile prin Banca Europeană de Investiţii, fie că vorbim de alte programe disponibile direct la Bruxelles, trebuie să ne gândim la toate aceste elemente”, a spus Victor Negrescu.

Victor Negrescu a arătat că fondurile europene au devenit principalul motor al investițiilor publice din România.

Potrivit acestuia, nouă din zece investiții publice realizate în țară au beneficiat, la un moment dat, de finanțare europeană. Totodată, aproximativ 60% dintre proiectele aflate în prezent în implementare sunt realizate cu sprijinul fondurilor europene.

În opinia sa, comunitățile locale, autoritățile publice și mediul privat depind într-o măsură importantă de aceste resurse financiare, motiv pentru care utilizarea eficientă a banilor europeni rămâne o prioritate.

„Practic, România este dependentă de bani europeni, judeţele noastre sunt dependente de bani europeni, comunităţile noastre au nevoie de aceste resurse financiare, pentru investiţii în mod special. Mediul privat are nevoie de acest input financiar în economia naţională, dar ţine de noi să folosim adecvat aceşti bani”, a afirmat Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European s-a referit și la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

El a precizat că propunerea Comisiei Europene prevede un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro, iar România ar urma să beneficieze de aproximativ 60 de miliarde de euro, o sumă apropiată de cea alocată în actualul exercițiu financiar.

Negrescu a atras însă atenția că negocierile dintre statele membre sunt încă în desfășurare și că România trebuie să susțină păstrarea acestui nivel al finanțării până la adoptarea formei finale a bugetului.

„În momentul de faţă, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Până la finalul anului se va ajunge de principiu la un acord cu privire la acest viitor buget multianual. În perspectiva prezentată de Comisia Europeană, ţara noastră ar urma să primească aproape 60 de miliarde de euro, care este o sumă oarecum similară cu suma pe care am primit-o în actualul exerciţiu financiar multianual. Este o sumă importantă, dar trebuie să o păstrăm în aceste negocieri”, a spus Victor Negrescu.

Europarlamentarul a explicat că viitorul mecanism de finanțare va aduce și schimbări importante în modul de distribuire a banilor europeni.

Statele membre vor trebui să elaboreze planuri naționale și regionale de parteneriat, care vor necesita aprobarea Comisiei Europene.

În același timp, pentru prima dată, majoritatea fondurilor europene vor fi administrate direct de Bruxelles. Potrivit lui Victor Negrescu, peste 55% din buget va fi gestionat la nivel european, inclusiv prin viitorul Fond European pentru Competitivitate.

Acesta a subliniat că România va trebui să pregătească proiecte de amploare europeană și să dezvolte parteneriate funcționale între sectorul public și cel privat, deoarece finanțările vor fi acordate în urma unor competiții directe cu proiecte depuse de celelalte state membre.