Kanye West va cânta în Rusia. Rapperul american va avea două concerte la Sankt Petersburg

Kanye West, cunoscut acum drept Ye, revine în atenția publică printr-un anunț care provoacă reacții puternice în Europa. Rapperul american va susține două concerte la Sankt Petersburg, Rusia, în această toamnă, iar interesul fanilor ruși este uriaș: biletele s-au vândut rapid.

Kanye West, rapperul și compozitorul afro-american care și-a schimbat anul trecut numele de scenă în „Ye”, a anunțat două concerte la Sankt Petersburg, programate pentru această toamnă. Evenimentele vor avea loc pe stadionul Gazprom Arena și se anunță de amploare, potrivit organizatorilor, citați luni de „The New York Times”.

Concertele sunt programate pentru 11 și 20 octombrie și ar urma să fie primele spectacole susținute de un artist occidental în Rusia de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022. Anunțul a stârnit deja controverse în rândul unor parlamentari ruși și al activiștilor conservatori.

În ultimii ani, Ye a devenit cunoscut mai ales pentru declarațiile sale antisemite și pentru afirmațiile considerate pro-naziste, care au provocat reacții puternice în mai multe țări. În Rusia, unde există voci conservatoare care cer renunțarea la ultimele influențe ale culturii occidentale, venirea rapperului este privită cu rezerve de unii parlamentari.

Parlamentarul conservator rus Vitaly Milonov a sugerat chiar ca Ye să interpreteze cântece tradiționale rusești pentru a se integra în cultura locală. Într-un videoclip, acesta a afirmat că, după o astfel de experiență, rapperul și-ar putea abandona comportamentul pe care l-a catalogat drept „dezgustător” și ar putea deveni o persoană normală.

În ultimele luni, Ye a încercat să organizeze un turneu în Europa, însă concertele sale au fost respinse sau anulate în mai multe țări din cauza declarațiilor antisemite și pro-naziste. În aprilie, guvernul britanic a anunțat că îi interzice accesul în țară, după ce artistul fusese anunțat drept cap de afiș la un festival important din Londra. Autoritățile au motivat decizia prin faptul că prezența sa nu ar fi fost în interesul public.

Ulterior, concertele lui Ye din Franța, Italia și Polonia au fost anulate pe fondul unor reacții similare. În schimb, rapperul a susținut spectacole de amploare în Olanda, Turcia și Albania, situație care evidențiază abordările diferite ale statelor europene în privința libertății de exprimare și a controverselor generate de artist.

În ciuda controverselor generate de anunțul concertelor, evenimentele au stârnit un val de entuziasm în rândul fanilor din Rusia. Aproape toate biletele din categoria premium, cu prețuri de peste 1.850 de dolari, s-au epuizat în doar câteva ore de la punerea lor în vânzare, potrivit site-ului oficial al concertelor.

Și biletele din categoria cea mai accesibilă, care costă aproximativ 105 dolari, s-au vândut integral până luni seară în Rusia.

Yunis Teimurkhanly, proprietarul unuia dintre cele mai importante hoteluri din Sankt Petersburg, a declarat că unitatea sa a înregistrat o creștere spectaculoasă a rezervărilor după anunțarea concertelor. Acesta a descris situația drept „o explozie de rezervări, apeluri și mesaje”, într-un mesaj publicat pe Telegram.

După începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022, mai mulți rapperi americani au renunțat să mai susțină concerte în Rusia. Cu toate acestea, în pofida sancțiunilor occidentale, artiști precum Tyga și DaBaby au susținut spectacole în această țară anul trecut, în timp ce Jason Derulo a concertat în Rusia în această vară.

Zvonurile privind o posibilă apariție a lui Ye în Rusia circulă de mai mult timp. În 2024, rapperul a fost prezent chiar la aniversarea unui designer de modă rus, alimentând speculațiile privind o eventuală revenire a sa în această țară.