Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, la o reuniune a consiliului pentru drepturile omului, intenția de a bloca apelurile telefonice provenite din așa-numitele „țări neprietenoase”. Potrivit informațiilor citate de Ukrinform, care face trimitere la Serviciul ucrainean de Informații Externe, măsura ar urma să fie aplicată fără acordul prealabil al utilizatorilor.

Lista statelor vizate include 47 de țări, printre care se află toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, precum și Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Ucraina. Autoritățile ruse susțin că scopul principal este combaterea fraudelor telefonice și online.

Planul anunțat presupune nu doar restricționarea apelurilor internaționale, ci și introducerea marcării obligatorii a acestora. Potrivit explicațiilor oficiale, utilizatorii ar urma să fie informați asupra originii apelurilor, iar comunicările din statele vizate ar putea fi blocate automat.

Această inițiativă este prezentată ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri destinate protejării cetățenilor ruși de fraude, însă se înscrie într-un context mai larg de limitare a comunicațiilor externe.

În paralel cu restricțiile privind apelurile internaționale, autoritățile ruse au în vedere lansarea unor cartele SIM destinate copiilor. Acestea ar permite părinților să controleze conținutul accesat de minori, fără a fi necesare solicitări suplimentare către operatori.

Inițiativa este prezentată ca o măsură de protecție a copiilor în mediul online, dar face parte din același proces de consolidare a controlului asupra spațiului digital.

În ultimele săptămâni, Roskomnadzor a blocat mai multe servicii populare în Rusia, printre care Roblox, FaceTime, Snapchat și WhatsApp. În același timp, Duma de Stat a discutat posibilitatea restricționării telefoniei internaționale pe liniile fixe.

Ministerul Dezvoltării Digitale a început, de asemenea, să suspende temporar internetul mobil și serviciile SMS pentru cetățenii care revin din străinătate, potrivit informațiilor apărute în presa rusă.

Reprezentanți ai Dumei de Stat au anunțat că YouTube va fi complet blocat în Rusia în următoarele șase luni până la un an. Potrivit vicepreședintelui Comitetului pentru politică informațională, platforma ar continua să ignore legislația rusă, iar creatorii de conținut ar trebui să se mute pe alternative locale precum Rutube sau VK Video.

Încetinirea accesului la YouTube a început la finalul lunii iulie 2024 și a fost explicată inițial prin probleme tehnice. Ulterior, oficiali ruși au recunoscut că măsura a fost inițiată de autorități.

În decembrie anul trecut, marii operatori de telefonie mobilă din Rusia au făcut aproape imposibilă vizionarea videoclipurilor pe YouTube. Roskomnadzor a confirmat ulterior că restricțiile au fost impuse din cauza presupuselor încălcări ale legislației și a blocării unor canale rusești.

Până recent, accesul la platformă era menținut de câțiva furnizori mici de internet din regiuni, inclusiv din Sankt Petersburg. Între timp, și aceste conexiuni au fost blocate, completând procesul de izolare digitală.