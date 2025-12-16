Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la noua lege care modifică Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Reamintim că este vorba despre inițiativa legislativă care impune cluburilor ca minimum 40% dintre sportivii folosiți într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie cetățeni români.

Actul normativ, inițiat de AUR, a fost supranumit „Legea Novak”, după numele fostului ministru al Sportului Eduard Novak, cel care a introdus o măsură similară prin ordin ministerial în anul 2022.

Legea adoptată de Parlament prevede și sancțiuni semnificative pentru cluburile care nu respectă pragul impus, amenzile fiind cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Inițiativa legislativă a generat reacții critice în spațiul public și în mediul sportiv, fiind acuzată că riscă să afecteze competițiile interne și să intre în conflict cu regulile europene.

Printre contestatari s-a numărat și fostul ministru al Sportului Ionuț Stroe, care a apreciat că actul normativ reprezintă un demers legislativ greșit, cu efecte negative asupra sportului românesc și asupra poziției României ca stat membru al Uniunii Europene.

Acesta a subliniat că susținerea sportivilor români ar trebui să se bazeze pe performanță, pregătire și investiții, nu pe restricționarea accesului sportivilor străini prin reguli pe criterii de cetățenie.

„Această lege este un autogol legislativ împotriva sportului românesc şi împotriva României europene. Îmi doresc cât mai mulţi sportivi români valoroşi in echipele românesti, performanţi, bine pregătiţi, dar acest lucru nu-l realizezi anulând dreptul „străinilor” de a juca. Sprijinul real pentru sportul românesc se face în cu totul alt mod, nu prin reguli patriotarde”, spunea, în urmă cu câteva zile, Ionuț Stroe, deputat PNL.

Revenind la Nicușor Dan, în mesajul transmis marți seară, șeful statului a arătat că a trimis Curtea Constituțională a României o sesizare de neconstituționalitate, argumentând că, deși obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc este legitim, acesta trebuie urmărit cu respectarea Constituției și a dreptului Uniunii Europene.

Nicușor Dan a explicat că legea încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, întrucât condiționează participarea sportivilor în competițiile naționale de cetățenie.

Președintele a mai susținut că actul normativ afectează dreptul la muncă al sportivilor din alte state membre UE și nu respectă cerințele de claritate și calitate a legii, inclusiv prin nivelul sancțiunilor stabilite, care depășesc cadrul general al legislației contravenționale fără o derogare explicită.

Totodată, el a invocat exemple din alte state europene și regulamentele UEFA, care arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate realiza prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare, fără criterii bazate pe cetățenie.