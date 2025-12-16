Sportul românesc a pierdut una dintre figurile sale fundamentale. Alexandru Lăzărescu, un profesionist al culiselor performanței, dar cu un rol decisiv în marile succese olimpice ale României, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani, anunță Comitetul Olimpic și Sportiv Român pe pagina oficială de Facebook.

De-a lungul unei cariere construite cu discreție, rigoare și respect pentru valori, Alexandru Lăzărescu a fost Șef de Misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998, precum și la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 și Atena 2004.

Aceste ediții au rămas printre cele mai rodnice pentru România în perioada postdecembristă, iar contribuția sa la buna organizare și coordonare a delegațiilor a fost esențială.

Numele lui Alexandru Lăzărescu este legat și de unele dintre cele mai importante momente ale sportului românesc. A ocupat funcția de secretar general al Federației Române de Tenis în anii de glorie ai lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, inclusiv în perioada celebrelor finale de Cupa Davis disputate de România. Ulterior, a activat în cadrul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, instituție care a stat la baza actualului Minister al Sportului, continuând apoi în structurile Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Cei care au lucrat alături de el îl descriu ca pe un om al sportului autentic, echilibrat, loial spiritului olimpic și profund respectat de sportivi, antrenori și colegi. A fost un profesionist care a pus mereu interesul României și al sportivilor pe primul loc, într-o epocă în care seriozitatea și onoarea contau mai mult decât expunerea publică.

Trupul neînsuflețit al lui Alexandru Lăzărescu va fi depus astăzi, începând cu ora 16:00, la Biserica Deleni din Parcul Titan. Ceremonia de înmormântare va avea loc mâine, la ora 14:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din București.

”Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om al sportului adevărat, riguros, loial valorilor olimpice și profund respectat de sportivi, antrenori și colegi”, arată Comitetul Olimpic și Sportiv Român pe pagina oficială de Facebook.

Întreaga comunitate sportivă din România transmite condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.