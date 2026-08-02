Doliu în lumea academică. A murit un reputat profesor de matematică din Galați. Era un geniu: Moarte, nu te făli!

Florian Luca, unul dintre cei mai apreciați matematicieni români ai generației sale, a murit marți, 28 iulie, în Germania, la vârsta de 57 de ani. Dispariția profesorului universitar a provocat reacții puternice în mediul academic din România și din străinătate. Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și președintele Nicușor Dan, care l-a cunoscut încă din perioada olimpiadelor naționale de matematică.

Moartea lui Florian Luca a îndoliat comunitatea științifică internațională și lumea academică din România. Profesorul universitar era considerat unul dintre cei mai importanți cercetători români în domeniul matematicii, iar activitatea sa s-a desfășurat timp de decenii în centre universitare de prestigiu din întreaga lume.

Vestea decesului a stârnit numeroase mesaje de regret din partea colegilor, colaboratorilor și foștilor elevi. Printre cei profund marcați de dispariția sa se află și președintele României, Nicușor Dan, care a rememorat anii petrecuți împreună în lotul olimpic de matematică.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică, în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Nicușor Dan.

Născut la 16 martie 1969, la Galați, Florian Luca și-a evidențiat talentul pentru matematică încă din perioada școlii. Potrivit Monitorul de Galați, parcursul său educațional și profesional avea să îl transforme într-un nume recunoscut pe plan internațional.

A absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, după care și-a continuat studiile la Facultatea de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a obținut diploma de licență în anul 1992.

Pregătirea academică a continuat peste ocean, unde și-a susținut doctoratul la Universitatea Fairbanks din Alaska. Ulterior, și-a desfășurat activitatea didactică și de cercetare în cadrul Catedrei de Algebră a Universității din Syracuse, statul New York.

Printre mesajele de omagiu publicate după decesul lui Florian Luca se numără și cel al matematicianului american Ken Ono, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din domeniul teoriei numerelor. Acesta a transmis că este profund îndurerat de pierderea prietenului său, pe care l-a descris drept un matematician excepțional, un om cald și plin de energie. Ken Ono a publicat și o fotografie realizată în timpul Congresului Internațional al Matematicienilor din 2018, desfășurat la Rio de Janeiro, mărturisind că îi vor lipsi râsul și prietenia lui Florian Luca.

„Sunt profund îndurerat de moartea dragului meu prieten Florian Luca, un excepțional specialist în teoria numerelor – strălucit, jovial și un om de o căldură sufletească aparte. Această fotografie surprinde momente mai fericite petrecute împreună la Congresul Internațional al Matematicienilor (ICM) din 2018, la Rio de Janeiro. Îmi vor lipsi râsul și prietenia lui. Moarte, nu te făli”, a scris Ken Ono pe Facebook.

Expertiza sa l-a recomandat drept profesor invitat la universități de prestigiu din Europa, America de Nord și America de Sud, fiind apreciat pentru contribuțiile sale în domeniul algebrei și pentru modul riguros în care aborda cercetarea matematică.

O parte importantă din activitatea lui Florian Luca a fost dedicată formării tinerilor matematicieni. De-a lungul anilor, acesta a coordonat Lotul Olimpic de Matematică al Mexicului, contribuind la pregătirea mai multor generații de elevi și cercetători.

În paralel, profesorul a fost membru al Societăților Naționale de Matematică din România, Statele Unite ale Americii și Mexic, implicându-se activ în proiecte și colaborări științifice internaționale.

Deși și-a construit cariera în afara țării, Florian Luca a păstrat o legătură permanentă cu orașul natal, Galați, unde era considerat unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai comunității academice locale.

Mesajele de condoleanțe au venit și din partea colegilor cu care Florian Luca a colaborat de-a lungul carierei. Matematicianul mexican cunoscut sub numele Black Bishop a rememorat un episod petrecut în urmă cu aproximativ 15 ani, la un curs de iarnă organizat în Guanajuato. După ce i-a adresat o întrebare lui Florian Luca la finalul unei prelegeri, a primit chiar a doua zi un manuscris de șase pagini care conținea soluția problemei sale. Colaborarea dintre cei doi s-a concretizat, la scurt timp, prin publicarea unui articol științific comun. În mesajul său, cercetătorul l-a descris pe Florian Luca drept „unul dintre cei mai mari dintre cei mari”, mărturisind că dispariția acestuia reprezintă o pierdere personală și profesională.

„Acum aproximativ 15 ani, în timpul unui curs de iarnă desfășurat la Guanajuato, după una dintre prelegerile susținute de Florian, i-am adresat o întrebare. A doua zi mi-a întins un manuscris de aproximativ șase pagini în care găsisem răspunsul la problema mea. Câteva săptămâni mai târziu publicasem deja împreună un articol. Pe lângă faptul că era incredibil de prolific în cercetare, era o adevărată bucurie să-i fii în preajmă. Florian Luca (1969–2026) a fost unul dintre cei mai mari dintre cei mari. Îmi va lipsi”, a scris Black Bishop.

Moartea sa lasă un gol important în lumea cercetării matematice. Contribuțiile științifice, articolele publicate și generațiile de studenți și olimpici pe care i-a format rămân o parte esențială a moștenirii sale academice.