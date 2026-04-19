Moartea lui Ion Zimbru marchează un moment de profundă pierdere pentru mediul cultural românesc, în special pentru comunitatea literară din Galați, unde acesta a avut un rol esențial în formarea și susținerea generațiilor de autori.

Născut la 1 septembrie 1952, în satul Zimbru, comuna Bălăbănești, județul Galați, Ion Zimbru și-a construit un parcurs literar solid, devenind membru al Uniunii Scriitorilor din România începând cu septembrie 1998.

Activitatea sa nu s-a limitat la scris, ci a inclus și implicare activă în viața culturală, prin fondarea cenaclului „Noduri şi Semne”, un spațiu de afirmare pentru numeroși autori.

În anul 2009, a preluat conducerea revistei literare „Boema”, contribuind la dezvoltarea acesteia ca platformă de promovare a creației contemporane.

Recunoașterea valorii sale a venit și prin acordarea Premiului „Opera Omnia” în decembrie 2014, distincție oferită de Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România.

Reprezentanții filialei au transmis un mesaj amplu, evocator, în memoria scriitorului:

„A trăit mereu cu un picior în poezie şi celălalt într-o realitate pe care o găsea, deseori, insuficient de bine scrisă. Ne-a avertizat, cu harul inconfundabil, că misiunea lui aici a fost una… atipică: „…iar eu am rămas dator pentru că sunt un soldat defect,/ o ţintă prăfuită şi lăsată fără cauză…/ şi care nu ştie să moară!” Se pare că până şi „soldaţii defecţi” îşi găsesc, într-un final, permisia. Deşi el susţinea că nu ştie să moară, noi ştim mai bine: un poet nu moare niciodată de-a binelea, ci doar se mută definitiv între coperţi infinite. Îţi mulţumim pentru că ne-ai „împuşcat” cu metafore atât de reuşite. Rămânem noi aici, datori cu o lectură atentă şi cu un pahar ridicat în cinstea celui mai talentat soldat fără cauză pe care l-a avut literatura şi filiala noastră. Rămas bun, Ion Zimbru!”, au transmis reprezentanții Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România.

Organizarea funeraliilor pentru Ion Zimbru a fost comunicată public de către Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor, care a oferit informații precise privind locul și programul ceremoniei.

În prezent, trupul neînsuflețit al scriitorului este depus la Biserica Sfântul Ilie din cartierul Micro 19 din Galați, unde cei care l-au cunoscut sau i-au apreciat opera pot veni să-i aducă un ultim omagiu. Ceremonia religioasă va continua cu priveghiul organizat duminică seara.

Înmormântarea este programată pentru luni, 20 aprilie, la Cimitirul Ștefan cel Mare, slujba urmând să înceapă în intervalul orar 13:00–13:30.

Dispariția lui Ion Zimbru lasă în urmă nu doar o operă literară consistentă, ci și o comunitate care i-a recunoscut contribuția și influența asupra culturii contemporane.